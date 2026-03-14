Bo Nika Prevc povsem razbremenjena še izboljšala impozantno statistiko?

Na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom bosta danes na sporedu ženska in moška posamična preizkušnja za svetovni pokal v smučarskih skokih. V središču pozornosti bo znova Nika Prevc, ki si je minuli konec tedna v finskem Lahtiju že zagotovila tretji veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu in je bila že v kvalifikacijah zelo dbro razpoložena (3. mesto). Slovenske barve bodo zastopale še Nika Vodan, Katra Komar, Taja Bodlaj, Ema Klinec in Maja Kovačič. Prva serija se bo začela ob 14.30.

NIka Prevc, ki si je, tako kot njen starejši brat Domen Prevc, že prejšnji konec tedna v Lahtiju zagotovila veliki kristalni globus, lahko nastopa brez brez rezultatskega pritiska, a z možnostjo, da je izboljša že tako impozantno statistiko. Skakalka, ki bo jutri praznovala 21. rojstni dan, je že rekorderka slovenskih smučarskih skokov po številu zmag (38), svetovna rekorderka (236 m) in tudi absolutna rekorderka po številu zmag v eni sezoni (16).

Ob Niki Prevc bodo na Holmenkollnu nastopile še Nika Vodan in Katra Komar, ki bosta, tako kot Prevc, nastopili na poletih v Vikersundu, Taja Bodlaj, Ema Klinec in Maja Kovačič.

V nedeljo bosta na Holmenkollnu še dve posamični tekmi, po vikendu v Oslu pa so do konca sezone na sporedu samo še poleti v Vikersundu in na finalu v Planici.

Holmenkollen, smučarski skoki, posamična tekma (ž):

Preberite še: