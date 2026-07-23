Bloudkova velikanka v Planici znova nared

Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji. Vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalu čaka povečanje, ampak so se delavci lotili obsežne obnove Bloudkove velikanke. Ta je bila prejšnji teden končana in je že v akciji, so sporočili planiški delavci.

Spomladi in v začetku poletja so planiški delavci zamenjali dotrajano leseno podlago pod plastiko na hrbtišču Bloudkove skakalnice, ki jo je čez leta načela vlaga, ter jo tako pripravili na novo sezono treningov.

Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki pa so jo po koncu del ponovno namestili.

Dela so končali prejšnji teden, so sporočili iz nordijskega centra, tako da na Bloudkovi velikanki spet trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tujine.

"Smučarske skakalnice so živa infrastruktura, ki zahteva veliko rednega vzdrževanja in nenehne skrbi. Prav zato jim skozi vse leto namenjamo veliko pozornosti, da bodo pripravljene na nove športne zgodbe in vrhunske dosežke," so takrat zapisali pri NC Planica.

Planica ponuja vrhunske pogoje tudi za trening tekačev na smučeh skozi vse leto. Rolkarska proga poteka po delu profila prog, na katerih so se leta 2023 za svetovne naslove borili najboljši na svetu.

Rolkarsko progo v Planici uporabljajo številni športniki, med njimi slovenska reprezentanca in številne druge.

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