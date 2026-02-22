Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 so zaradi trajnosti in izkoristka že zgrajenih tekmovališč prvič potekale na še bolj razpršenem območju kot prejšnje, tako ni bilo enotne olimpijske vasi. To športnikom težav ni povzročalo, večji izziv z logistiko so imeli spremljevalci, je ocenil vodja slovenske odprave Blaž Perko. Kot je dodal, se v takšni organizaciji izgubi olimpijski duh in povezovanje športnikov.

Foto: Reuters "Razpršenost iger je pomenila problem predvsem vsem ostalim, ne pa športnikom. Ti so imeli interno logistiko optimalno urejeno. Nastanitve so bile v bližini tekmovališč, kamor je bilo enostavno priti in nato tekmovati. Prizorišča so jim bila znana, tako da je bilo s tega vidika za športnike, tudi po informacijah, ki smo jih dobili, optimalno," je v pogovoru za STA dejal Blaž Perko. "Veliko težavo je to predstavljalo predvsem vsem ostalim, ki so se gibali med prizorišči, od gostov, funkcionarjev, osebja olimpijskega komiteja, ki so morali biti prisotni na več prizoriščih. Razdalje so velike, ceste gorske in tekme skakalcev so se na primer končale pozno zvečer, kar je pomenilo pozno vračanje. S tega vidika so bile igre za ta del ekipe kar naporne."

"Vse je teklo zelo tekoče, kljub opozorilom pred prihodom o določenih nedorečenostih in nejasnostih glede prometa, kako bo ta organiziran, kako bo s parkirišči, dostopi ... Na samem prizorišču je potem vse potekalo lepo. Tudi tisto, kar je bilo drugače od napovedanega se je na prizorišču s prožnostjo in prijaznostjo organizatorjev speljalo brez težav ali kakršnih omembe vrednih pripomb," je organizatorje pohvalil vodja slovenske olimpijske reprezentance.

Foto: Aleš Fevžer Toda če razpršenost iger težav z logistiko in organizacijo ni povzročila, ta vseeno pušča odprto razpravo glede olimpijskega duha ter druženja in povezovanja športnikov iz različnih panog. "Način organiziranja iger, ki je za nekatere vidike dober, izgublja tisti olimpijski duh in druženje predstavnikov različnih športov. To so pogrešali, kar so tudi sami povedali. Ta del pušča razmislek za prihodnost. Treba bo ugotoviti, kateri del naj prevlada. To je bila edina stvar, ki ni bila ravno negativna, je pa vseeno znižala čar olimpijskih iger," je pojasnil Perko, a dodal, da je to zadeva, ki jo je praktično nemogoče rešiti. "Če je takšen tekmovalni ritem, urnik treningov in tekmovanj in da so športniki osredotočeni na svoj nastop in dosežke."