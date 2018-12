Biatlonska štafeta v Hochfilznu Italijankam

Ženska štafetna tekma biatlonk na preizkušnji svetovnega pokala v Hochfilznu je pripadla Italijankam Lisi Vittozzi, Alexii Runggaldier, Dorothei Wierer in Federici Sanfilippo. Po 4 x 6 km so za 8,4 sekunde premagale Švedinje, tretje so bile Francozinje. Slovenske štafete ni bilo na startu.

Italijanke so preizkušnjo opravile brez zgrešenega strela in s tremi dodatnimi naboji na strelišču, Švedska v postavi Linn Persson, Mona Brorsson, Emma Nilsson in Hanna Öberg je za pokritje tarč potrebovala osem dodatnih nabojev, Francozinje Anais Chevalier, Julia Simon, Celia Aymonier, Anais Bescond pa devet, zaostale so 11,8 sekunde.

Moška preizkušnja na 4 x 7,5 km se bo začela ob 14. uri, na startu pa bo tudi slovenska četverica Miha Dovžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Mitja Drinovec.