Današnji uradni trening biatlonk pred jutrišnjo šprintersko olimpijsko tekmo v Anterselvi je potekal v prekrasnem sončnem vremenu, medtem ko je vremenska napoved za jutri povsem drugačna. Dekleta lahko pričakujejo sneg, morda tudi nekaj več vetra, kar bo otežilo razmere na strelišču. "Vseeno upam, da so se vremenarji malce zmotili in tako hudo le ne bo," si je zaželela Lena Repinc.

"Danes je bil res prijeten dan," je bila po treningu zadovoljna Anamarija Lampič. V sredo se je na najdaljši, 15-kilometrski posamični tekmi vrnila v tekmovalni pogon po večtedenskem odmoru in zaradi slabega streljanja zabeležila izid za pozabo. Jutri jo čaka popravni izpit, a verjame, da je za boljši rezultatski izkupiček na strelišču ključna sproščenost. "Mogoče je bilo danes nekaj nervoze, ampak to ni bil naporen trening z eksperimenti. Nisem pretiravala, urico in dvajset minut treninga, le toliko, da sem dobila nekaj občutka na smučeh in strelišču. Da se telo malo prebudi. Še največ težav sem imela pri streljanju leže, glede tega sem še nemirna. V jutrišnji dan si želim vstopiti čim bolj sproščeno," pravi.

Občuduje serviserje: "Na dan zagotovo pretečejo od 40 do 50 kilometrov"

"Vem, da so že utrujeni, res jih občudujem, da nam tako požrtvovalno pomagajo, da nam dajejo dobre smuči, saj so te ena ključnih stvari." Foto: Aleš Fevžer Biatlonke so danes trenirale v soncu, za jutri pa je napovedano sneženje. "To je zagotovo največja težava za naš servis, ki se vsak dan trudi od desetih do štirih popoldne. Fantje izkoristijo prav vsak trenutek, ko je proga odprta, in na dan zagotovo pretečejo od 40 do 50 kilometrov. V tem tednu in pol imajo veliko več kilometrov v nogah kot mi tekmovalci. Vem, da so že utrujeni, res jih občudujem, da nam tako požrtvovalno pomagajo, da nam dajejo dobre smuči, saj so te ena ključnih stvari," se je podporne ekipe spomnila Lampič, ki pa vseeno upa, da vreme ne bo tako slabo, kot je napovedano. V Anterselvi se namreč razmere hitro spreminjajo. "Bomo videli, kako bo, nekateri pravijo, da ne bo tako hudo, ampak s tem se tako ali tako nima smisla obremenjevati, saj na to nimamo nobenega vpliva."

Le minuto za Lou Jeanmonnot …

Tekaško Anamarija Lampič še ni tam, kjer bi si želela biti. Za grajenje prave šampionske tekaške forme potrebuje obilico hitrih treningov, za katere je bila v zadnjem času prikrajšana, a njena vrnitev na posamični tekmi obeta. "Po 15-kilometrski tekmi sem bila precej utrujena, vseeno pa sem bila presenečena, da sem za Lou (Jeanmonnot, op. p.) zaostala je slabo minuto, pa vemo, da letos teče zelo dobro. To je bil kar spodbuden podatek po vseh teh mojih boleznih, ki jih niti ne štejem več. Jutri bom dala od sebe vse in bomo videli, kaj bo to pomenilo. Po vsem, kar se mi je dogajalo, pa si prav ničesar ne upam niti napovedovati niti upati. Zdi se mi, da sem šele v zadnjih dveh krogih posamične tekme začutila nekaj tistega tekmovalnega ritma, ki sem ga imela pred zdravstvenimi težavami."

Klemenčič simulirala tekmovalne razmere

"Treba se bo potruditi, vsaka sekunda šteje, saj bodo izidi s šprinta krojili tudi štartno vrsto za zasledovanje." Foto: Guliverimage V tej zimi najboljša slovenska biatlonka Polona Klemenčič s posamično tekmo ni bila zadovoljna, za jutri si želi veliko boljši strelski izkupiček. Danes se je na treningu posvečala prihodu na strelišče pod polno obremenitvijo. Danes sem imela en malo hitrejši krog, pa nekaj krajših šprintov, ki mi služijo za nekakšno simulacijo razmer na tekmi. Se pravi, šprint in nato na strelišče, da je nekako podobno pravim tekmovalnim razmeram," nam je poročala po uradnem treningu. Tudi njo malce skrbi napovedan vremenski obrat: "Vremenska napoved je slaba, zame pa to v resnici ne spremeni ničesar. Tako kot vselej se moram popolnoma osredotočiti na tekmo. Bo pa zagotovo več dela za serviserje, za nas bodo razmere na strelišču drugačne, mogoče bo več vetra, bomo videli. Treba se bo potruditi, vsaka sekunda šteje, saj bodo izidi s šprinta krojili tudi štartno vrsto za zasledovanje," pravi 28-letna Gorenjka. Danes v kazenski krog zaradi vraževerja ni zavila: "Kazenskemu krogu se izogibam, se mi zdi, da večkrat ko bom šla vanj, večkrat ga bom morala preteči. Izogibam se ga."

Repinc: Tarče so danes na treningu padale krasno …

"V cilju želim biti zadovoljna s svojim nastopom, da bom lahko odšla mirne vesti spat." Foto: Reuters Prednost Lene Repinc bi moralo biti zanesljivo streljanje, pa slovesa dobre strelke v sredo ni upravičila. "Že na prvem postanku trikrat mimo! Nič mi ni bilo jasno," se je čudil tudi glavni trener slovenske vrste Janez Marič. Repinc je seveda odločena, da jutri popravi vtis, njena samozavest pa je vseeno nekoliko načeta, zato si ne upa napovedovati ničesar. "Pričakovanj si ne bom dajala, nujno je le, da se uvrstim na zasledovanje. Seveda samo s tem ne bom zadovoljna, vseeno pa si nočem dajati nekega rezultatskega bremena. V cilju želim biti zadovoljna s svojim nastopom, da bom lahko odšla mirne vesti spat. Tarče so danes na treningu padale krasno, zgrešila sem le en strel, lepo bi bilo, da bi mi šlo še jutri tako," pravi 22-letnica.

Tudi ona upa, da vremenski obrat le ne bo tako skrajen, kot kaže napoved: "Vremenska napoved za jutri je res bolj slaba, upam pa, da so se vremenarji malo zmotili in le ne bo tako slabo. Če pa že bo sneg, pa si želim, da bodo razmere za vse tekmovalke podobne, da bo tekma kar se da poštena."

19-letna Manca Caserman je v sredo prvič v karieri odtekla 15-kilometrsko razdaljo, z desetkilometrskimi šprinti pa ima nekaj več izkušenj. "Pričakovanj nimam, želim si le, da bi mi bilo nekoliko lažje izpeljati tekmo, saj sem ta format tekme že kar nekajkrat odtekla. Pustimo se presenetiti. Uvrstitev na zasledovalno tekmo bi bila zame res lep dosežek," pravi najmlajša članica slovenske vrste.

