STA

Torek,
10. 2. 2026,
15.06

zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 biatlon

Torek, 10. 2. 2026, 15.06

28 minut

ZOI 2026, Anterselva, biatlon, individualna preizkušnja na 20 km (m)

Botn zmago posvetil pokojnemu prijatelju, Dovžan z le enim zgrešenim strelom najvišje uvrščen Slovenec

STA

Johan Olav Botn | Norveški biatlonec Johan Olav Botn je novi olimpijski prvak v posamični preizkušnji na 20 km. | Foto Reuters

Norveški biatlonec Johan Olav Botn je novi olimpijski prvak v posamični preizkušnji na 20 km.

Foto: Reuters

Johan-Olav Botn je zmagovalec posamične preizkušnje biatloncev na 20 kilometrov. Na strelišču je bil brezhiben in je pokril vseh 20 tarč. Zmago je posvetil pokojnemu reprezentančnemu prijatelju Sivertu Guttorm Bakknu. Ob prihodu v cilju je v objektiv kamere zaklical: Sivert, uspelo nama je.Od slovenske četverice se je najbolje odrezal Miha Dovžan, ki je zgrešil le eno tarčo, in to zadnjo, ter osvojil 20. mesto. Jakov Fak, povratnik po poškodbi, je osvojil 29. mesto.

Šestindvajsetletni Johan-Olav Botn, ki je šele v olimpijski sezoni postal standardni član norveške reprezentance in v sezoni nanizal že tri zmage, si je zlato priboril s 100-odstotnim streljanjem.

Današnja zmaga se bo zapisala med najbolj čustvene na letošnjih igrah. Botn je ob prihodu v cilj pogledal v nebo in tja uperil tudi svoj prst. S tem se je spomnil pokojnega reprezentančnega prijatelja Siverta Guttorma Bakkna. Botn je namreč dominiral v uvodu v sezono, potem pa je prišel tragični 23. december lanskega leta.

Botn je zmago posvetil pokojnemu reprezentančnemu prijatelju Sivertu Guttorm Bakknu. | Foto: Reuters Botn je zmago posvetil pokojnemu reprezentančnemu prijatelju Sivertu Guttorm Bakknu. Foto: Reuters

Na treningu v italijanskem Lavazeju, kjer so se Norvežani pripravljali na visoko nadmorsko višino v Anterselvi, je Botn našel Bakkna mrtvega v hotelski sobi. Smrt še zdaj ni pojasnjena, za Botna pa je bilo vse skupaj prevelika psihična obremenitev. Izpustil je tekmi v Ruhpoldingu in Oberhofu in se v ekipo vrnil šele na generalki v Novem Mestu. Danes je zase in za Bakkna osvojil zlato.

Štiriindvajsetletni Francoz Eric Perrot, svetovni prvak v tej disciplini, si je na drugem streljanju pridelal minuto pribitka in za zmagovalcem zaostal slabih 15 sekund, enkrat je bil z orožjem nenatančen tudi drugi Norvežan Sturla Holm Laegreid. Lanski zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala je za bron zaostal 48 sekund.

Na strelišči brezhibni le štirje

Da je olimpijska tekma posebna, razkrivajo strelski rezultati, saj je nalogo s puško 100-odstotno opravil le še četrtouvrščeni 35-letni Finec Olli Hiidensalo in s četrtim mestom dosegel najvišjo olimpijsko uvrstitev v karieri, na nehvaležnem četrtem mestu pa je v tej disciplini pristal tudi na lanskem SP v Švici. Za zmagovalcem je zaostal skoraj minuto in pol, za kolajno 42 sekund.

Branilec olimpijskega naslova iz Pekinga 2022, Francoz Quentin Fillon Maillet, je bil s štirimi zgrešenimi streli osmi. Razočarani so tudi v domačem taboru, kjer je eden vodilnih tekmovalcev v sezoni Tommaso Giacomel zgrešil tri tarče in bil šesti, domačin Lukas Hofer pa celo 16.

Jakov Fak ZOI 2026 | Foto: Reuters Foto: Reuters

Tudi v slovenskem taboru posebnega razloga za veselje ni. Miha Dovžan na 20. mestu je imel najbolj mirno roko in zgrešil šele na zadnjem streljanju, zaostal pa je skoraj pet minut. "Uspel mi je lep nastop, posebej glede na slabše dosežke v letošnji sezoni. Prav na olimpijskih igrah pa sem prišel do lepega rezultata. To, kar sem kazal na treningih, sem danes na strelišču prenesel na tekmo, na progi pa sem imel svoj ritem. Hitro me je ujel Poljak, njegov ritem pa mi je zelo ustrezal in skupaj sva dolgo tekla," je po tekmi za nacionalno televizijo povedal Dovžan. Za naprej pa: "Led je prebit in zelo zadovoljen bom, če bom tako opravil tudi sprint in zasledovanje."

Povratnik po poškodbi Jakov Fak je na prvi tekmi po decembrskem nastopu v Hochfilznu z dvema kazenskima minutama zasedel 29. mesto.

"Na takih tekmah je vedno nekaj živčnosti. Tudi če to v glavni izničiš, telo ni tako sproščeno, kot če imaš serijo dobrih izidov ali pa si v tekmovalnem ritmu. Dovolj je, da je ena mišica malo bolj napeta ali pa drobna napaka pri izdihu in strel gre mimo," je zgrešena strela pojasnil Fak. O tekmi v celoti pa dodal: "Današnji dan ni bil najboljši, glede na vse, kar se je v zadnjih dveh mesecih zgodilo, bi bil marsikdo zadovoljen, jaz pa nisem."

Slabše pa se je odrezal mlajši del ekipe. Lovro Planko je s puško napravil štiri napake in pristal na 48. mestu, Anton Vidmar pa je bil najhitrejši med Slovenci v smučini, a zgrešil kar sedem tarč in v okrnjeni olimpijski konkurenci osvojil 71. mesto med 89 tekmovalci.

V sredo ob 14.15 bo na sporedu 15-kilometrska ženska posamična tekma, biatlonska olimpijska premiera pa čaka tudi Anamarijo Lampič. Ob njej bodo nastopile še Polona Klemenčič ter novinki na OI Lena Repinc in Manca Caserman.

Biatlon, moški, 20 km:
ZLATO: Johan-Olav Botn (Nor) 
SREBRO: Eric Perrot (Francija)
BRON: Sturla Holm Laegreid (Norveška)

