Ponedeljek, 9. 2. 2026, 9.11

9 minut

Poklon vzorniku Hermanu Maierju

Benjamin Karl olimpijski naslov proslavil 'zgoraj brez'. Takšno je ozadje ...

Benjamin Karl | Dvakratni olimpijski prvak v deskanju Benjamin Karl je najnovejši olimpijski uspeh proslavil v slogu idola Hermana Maierja. | Foto Reuters

Dvakratni olimpijski prvak v deskanju Benjamin Karl je najnovejši olimpijski uspeh proslavil v slogu idola Hermana Maierja.

Foto: Reuters

40-letni avstrijski deskar Benjamin Karl je v nedeljo v Livignu znova stopil na olimpijski vrh in ponovil uspeh iz Pekinga 2022. Drugo zlato olimpijsko medaljo v alpskem deskanju je proslavil na način, ki je takoj obšel svet: slekel si je majico, se ulegel v sneg, mahal z rokami in kričal. Prizor je marsikoga spomnil na filmskega Hulka, a za vsem skupaj se skriva zelo osebna zgodba.

Tim Mastnak, Livigno
Sportal Tim Mastnak medaljo izgubil za pol prsta: Bolgar je zasluženo zmagal

40-letni Avstrijec Benjamin Karl, eden največjih zvezdnikov v zgodovini alpskega deskanja, je pojasnil, da je šlo za poklon njegovemu velikemu idolu, legendarnemu avstrijskemu alpskemu smučarju Hermannu Maierju, ki je po eni od svojih velikih zmag storil nekaj podobnega. "Zdaj sem to naredil tudi jaz. To je krona moje kariere," je v smehu medijem razlagal Avstrijec, ki je o tem razmišljal že na prejšnjih igrah, a so ga čustva ob osvojeni medalji tako ponesla, da je na praznovanje 'zgoraj brez' pozabil.

Benjamin Karl | Foto: Reuters Foto: Reuters

Benjamin Karl
Sportal Benjamin Karl po olimpijski sezoni v pokoj

Karl je bil pred včerajšnjo tekmo povsem razbremenjen. Dejstvo, da ima doma že cel kompletv olimpijskih medalj - srebro iz Vancouvra 2010, bron iz Sočija 2014 in zlato iz zadnjih iger v Pekingu leta 2022 - mu je dalo prepotreben mir in samozavest. 

"Ker imam doma že zlato, srebro in bron, sem bil danes in tudi vse dni prej zelo sproščen. Čutil sem precej manj pritiska kot moji tekmeci," je ocenil Karl, ki je že napovedal, da bo po tej sezoni tekmovalno desko obesil na klin in se posvetil novemu življenjskemu poglavju.

Mastnak in Karl sta stara znan olimpijskih obračunov. Leta 2022 sta se v na OI v Pekingu srečala šele v finalu, letos pa že v polfinalu. Obakrat je zmagal Avstrijec. | Foto: Reuters Mastnak in Karl sta stara znan olimpijskih obračunov. Leta 2022 sta se v na OI v Pekingu srečala šele v finalu, letos pa že v polfinalu. Obakrat je zmagal Avstrijec. Foto: Reuters

Zanimivo je, da je imel Karl tudi tokrat na poti do zlata opraviti s slovensko konkurenco. Tako kot v Pekingu mu je tudi letos nasproti stal Tim Mastnak. Pred štirimi leti sta se pomerila v velikem finalu, tokrat že v polfinalu, a je bil Avstrijec znova uspešnejši.

Benjamin Karl se je predlani v intervjuju za Sportal razgovoril o svoji ljubezni do kolesarstva:

Rogla
Sportal Benjamin Karl za Sportal: Navdušen nad mentaliteto Pogačarja in fokusom Rogliča

