Najbolj se smeji Francozoma in Hrvatu, Kranjec ni edini slovenski finalist

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sončnem Banskem poteka veleslalom za svetovni pokal, na katerem si je najboljše izhodišče pred finalom priboril svetovni prvak Mathieu Faivre. Najbolj se mu je približal Hrvat Filip Zubčić, najboljši slovenski alpski smučar Žan Kranjec pa je za Francozom zaostal več kot poldrugo sekundo in se uvrstil na rep najboljše deseterice. V finalu bo nastopil tudi Štefan Hadalin. V nedeljo čaka veleslalomiste v Bolgariji še ena tekma.

V sončni Bolgariji poteka sedmi od predvidenih desetih moških veleslalomov v tej sezoni. Žan Kranjec je nastopil na petih, najvišje pa se je povzpel na prvem veleslalomu v Santa Caterini v Italiji, ko je zasedel drugo mesto. Danes se mu v Banskem ne obeta tako vrhunski rezultat, saj si je v prvem teku prismučal visok zaostanek in zaostal za devetimi tekmeci.

V vodstvu je novopečeni (dvakratni) svetovni prvak Mathieu Faivre. Se obeta nov izjemen rezultat 29-letnega Francoza, ki ga na zahtevni progi ni mogel prehiteti niti rojak Alexis Pinturault? Faivreju se je v prvem teku najbolj približal Hrvat Filip Zubčić. Na roko mu je šel podatek, da je progo postavil njegov trener, po odličnem nastopu v spodnjem delu proge pa se je Francozu približal na 11 stotink sekunde. Kranjec za Faivrejem zaostaja neprimerno več (1,55 sekunde) in zaseda rep najboljše deseterice.

Francoz Mathieu Faivre, ki je nedavno na SP v Italiji osvojil dve zlati medalji, se je izkazal v prvem teku. Foto: Guliver Image

Izmed smučarjev, ki so nastopili z višjimi številkami, je najbolj navdušil Avstrijec Stefan Brennsteiner. S številko 24 je za Faivrejem zaostal 80 stotink sekunde in zasedel visoko peto mesto. Izkazal pa se je tudi drugi slovenski predstavnik Štefan Hadalin. S številko 47 je za Francozom zaostal dobre tri sekunde, kar je zadostovalo za 24. mesto, tako da si je priboril nastop v finalu in se mu nasmihajo nove točke svetovnega pokala.

Po šestih preizkušnjah v veleslalomskem seštevku je v boju za mali kristalni globus vodilni Pinturault (440). Ima 40 točk prednosti pred Švicarjem Odermattom in 72 pred Hrvatom Zubčićem.

Drugi tek veleslaloma v Bolgariji se bo začel ob 13. uri.