Avstrijska smučarska zveza je razkrila reprezentančne ekipe za sezono 2026/27. Pri moških sta se po upokojitvah Manuela Fettnerja in Daniela Huberja v osrednjo člansko ekipo prebila Stephan Embacher, ki je bil v zaključku sezone veliki tekmec našemu šampionu Domnu Prevcu, in Jonas Schuster, pri ženskah pa je po odhodih in koncih karier prišlo do večjega reza.

Manuel Fettner in Daniel Huber sta končala športno pot, njuni mesti pa sta zasedla nadarjena Stephan Embacher in Jonas Schuster. Vsega 20-letni Embacher je bil v zaključku sezone zelo vroč, končal pa jo je na šestem mestu svetovnega pokala – prav tako je med drugim postal mladinski svetovni prvak, v Vikersundu poletel do prve zmage v svetovnem pokalu, na olimpijskih igrah bil zlat na superekipni tekmi ter peti in sedmi na posamičnih preizkušnjah, na prestižni novoletni turneji je osvojil tretje mesto ...

Ob njima v prvi avstrijski ekipi ostajajo še Jan Hörl, Stefan Kraft, Maximilian Ortner in Daniel Tschofenig.

Widhoelzl ostaja do olimpijskih iger 2030

Na čelu avstrijske moške reprezentance bo še naprej Andreas Widhoelzl, ki bo Avstrijce vodil vse do olimpijskih iger leta 2030.

Andreas Widhölzl ima pogodbo do leta 2030. Foto: Guliverimage

Naši severni sosedje, ki imajo zelo široko bazo mladih skakalcev, bodo v novo obdobje vstopili z izkušenim jedrom, ki ga tvorijo Kraft, Hörl in Tschofenig, in mlajšim valom, ki velja za prihodnost avstrijskih skokov.

Pri ženskah večji rez

Več sprememb je pri avstrijskih skakalkah. Lisa Eder in Jacqueline Seifriedsberger sta zaključili športno pot. Prav tako se je poslovila Marita Kramer, medtem ko je Chiara Kreuzer izgubila mesto v elitni ekipi.

Eva Pinkelnig ima status prvokategornice. Foto: Guliverimage

V osrednji nacionalni ekipi tako ostajata le Julia Mühlbacher in Eva Pinkelnig, glavni trener ženskih skakalk pa Thomas Diethart.

V A-ekipi ima status le Hannah Wiegele, med novimi imeni v nižjih selekcijah pa sta Sophie Kothbauer in Amy Dögl.

Pri avstrijski zvezi ob tem opozarjajo, da struktura reprezentančnih ekip ni nujno enaka dejanskim trenažnim skupinam. Te za sezono 2026/27 namreč še niso bile javno predstavljene.