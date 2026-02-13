Avstralka Josie Baff je nova olimpijska prvakinja v deskarskem krosu. V snežnem parku v Livignu je bila v finalu boljša od dveh nekdanjih olimpijskih prvakinj v tej disciplini, Čehinje Eve Adamczykove, ki je osvojila srebrno kolajno, in Italijanke Michele Moioli, ki si je priborila bron.

Triindvajsetletna Avstralka Josie Baff, ki je leta 2020 v Lozani postala mladinska olimpijska prvakinja v deskarskem krosu, je bila v finalu za las hitrejša od izkušene 32-letne Čehinje Eve Adamczykove. Prvakinja v krosu z iger v Sočiju leta 2014 in dvakratna svetovna prvakinja je ciljno črto prečkala le 0,04 sekunde za Baff.

Michele Moioli, prvakinja z olimpijade v Pyeongchangu leta 2018 in aktualna svetovna prvakinja, je s tretjim mestom svoji državi priborila 18 kolajno na letošnjih igrah. Z nehvaležnim četrtim mestom se je morala zadovoljiti švicarska najstnica Noemie Wiedmer.

Deskarski kros, ženske:

ZLATO: Josie Baff (Avstralija)

SREBRO: Eva Adamczykova (Češka)

BRON: Michele Moioli (Italija)