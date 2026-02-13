Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
13. 2. 2026,
15.50

Osveženo pred

10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
deskarski kros Josie Baff

Petek, 13. 2. 2026, 15.50

10 minut

ZOI 2026, Livigno, deskarski kros (ž)

Avstralska deskarka Josie Baff prvakinja v krosu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Josie Baff | Josie Baff | Foto Reuters

Josie Baff

Foto: Reuters

Avstralka Josie Baff je nova olimpijska prvakinja v deskarskem krosu. V snežnem parku v Livignu je bila v finalu boljša od dveh nekdanjih olimpijskih prvakinj v tej disciplini, Čehinje Eve Adamczykove, ki je osvojila srebrno kolajno, in Italijanke Michele Moioli, ki si je priborila bron.

ZOI deskarski kros Alessandro Hämmerle
Sportal Hämmerle ubranil olimpijsko zlato v deskarskem krosu

Triindvajsetletna Avstralka Josie Baff, ki je leta 2020 v Lozani postala mladinska olimpijska prvakinja v deskarskem krosu, je bila v finalu za las hitrejša od izkušene 32-letne Čehinje Eve Adamczykove. Prvakinja v krosu z iger v Sočiju leta 2014 in dvakratna svetovna prvakinja je ciljno črto prečkala le 0,04 sekunde za Baff.

Michele Moioli, prvakinja z olimpijade v Pyeongchangu leta 2018 in aktualna svetovna prvakinja, je s tretjim mestom svoji državi priborila 18 kolajno na letošnjih igrah. Z nehvaležnim četrtim mestom se je morala zadovoljiti švicarska najstnica Noemie Wiedmer.

Deskarski kros, ženske:
ZLATO: Josie Baff (Avstralija)
SREBRO: Eva Adamczykova (Češka)
BRON: Michele Moioli (Italija)
deskarski kros Josie Baff
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.