Petek, 13. 2. 2026, 15.50
ZOI 2026, Livigno, deskarski kros (ž)
Avstralska deskarka Josie Baff prvakinja v krosu
Avstralka Josie Baff je nova olimpijska prvakinja v deskarskem krosu. V snežnem parku v Livignu je bila v finalu boljša od dveh nekdanjih olimpijskih prvakinj v tej disciplini, Čehinje Eve Adamczykove, ki je osvojila srebrno kolajno, in Italijanke Michele Moioli, ki si je priborila bron.
Triindvajsetletna Avstralka Josie Baff, ki je leta 2020 v Lozani postala mladinska olimpijska prvakinja v deskarskem krosu, je bila v finalu za las hitrejša od izkušene 32-letne Čehinje Eve Adamczykove. Prvakinja v krosu z iger v Sočiju leta 2014 in dvakratna svetovna prvakinja je ciljno črto prečkala le 0,04 sekunde za Baff.
Michele Moioli, prvakinja z olimpijade v Pyeongchangu leta 2018 in aktualna svetovna prvakinja, je s tretjim mestom svoji državi priborila 18 kolajno na letošnjih igrah. Z nehvaležnim četrtim mestom se je morala zadovoljiti švicarska najstnica Noemie Wiedmer.
ZLATO: Josie Baff (Avstralija)
SREBRO: Eva Adamczykova (Češka)
BRON: Michele Moioli (Italija)