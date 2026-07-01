V Avstriji je zaokrožila vizualizacija arene, ki na prvi pogled deluje kot prizor iz športne prihodnosti. Nogomet, smučarski skoki, biatlon, koncerti, hotel in športni muzej naj bi bili združeni v enem velikem objektu. Projekt Arena Austria, ocenjen na približno 700 milijonov evrov, je navdušil tudi Domna Prevca, ki je ob objavi zapisal kratko, a zelo zgovorno sporočilo: "Prosim, uresničite to!"

Medtem ko Avstrija na svetovnem prvenstvu živi z nogometno reprezentanco, se v ozadju odpira drugačno vprašanje, kaj bi se lahko zgodilo z nogometnim štadionom na Dunaju. Eden najbolj drznih odgovorov je Arena Austria, futuristični projekt gradbenega inženirja Kurta Zöchlinga.

Zöchling je po poročanju avstrijskega portala 5min.at v projekt vložil že 13 let dela. Prepričan je, da Avstrija potrebuje novo nacionalno areno, saj stadion Ernsta Happela po njegovem mnenju ne ponuja več tistega, kar zahtevajo največji športni in zabavni dogodki.

"Načeloma sem prepričan, da v Avstriji potrebujemo večnamensko areno," je dejal Zöchling in poudaril, da sta za uresničitev ključni dve stvari: politična volja in investitorji.

Skakalnica sredi velike arene

Najbolj nenavaden in za slovensko javnost najbolj zanimiv del projekta je povezan s smučarskimi skoki. Arena Austria naj bi namreč omogočala tudi skakalne tekme, ob tem pa še biatlon, smučanje, nogomet, koncerte, hotelsko ponudbo in nacionalni športni muzej.

Ali bo ideja o futurističnem objektu padla na plodna tla? Foto: Ingenieur Kurt Zöchling

Zöchling sanja celo o "turneji petih skakalnic", katere finale bi bil na Dunaju. Prav zato ne preseneča, da so se ob vizualizaciji oglasili tudi skakalci.

Domen Prevc: "Prosim, uresničite to!"

Med tistimi, ki jih je ideja očitno navdušila, je bil tudi Domen Prevc. Najboljši skakalec minule zime, ki je v zadnji sezoni navduševal z izjemnimi nastopi, je ob vizualizaciji zapisal: "Prosim, uresničite to!"

Velika vizija, a še dolga pot

Projekt naj bi bil ocenjen na približno 700 milijonov evrov, gradnja pa bi po Zöchlingovih ocenah trajala približno dve leti.

Tudi smučanje bi lahko izvedli na doskočišču skakalnice. Foto: Ingenieur Kurt Zöchling

Prvo vprašanje ostaja politična volja, drugo je financiranje, tretje pa, ali bi bilo mogoče tako ambiciozno idejo res umestiti na območje zdajšnjega stadiona Ernsta Happela, kjer bi po Zöchlingovem mnenju projekt imel največ smisla zaradi že obstoječe infrastrukture.