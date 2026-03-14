Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,15

Natisni članek

veleslalom Sara Hector alpsko smučanje Julia Scheib Alice Robinson

Are, alpsko smučanje, veleslalom (ž)

Rast bitke za kristal še ne predaja, prvič po 33 letih brez Slovenke

Are Camille Rast | Camille Rast po prvem teku vodi 11 stotink pred Julio Scheib. | Foto Guliverimage

Camille Rast po prvem teku vodi 11 stotink pred Julio Scheib.

Foto: Guliverimage

Švedski Are je ta konec tedna prizorišče zadnjih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v tehničnih disciplinah. Po prvi vožnji sta na prvih dveh mestih Camile Rast in Julia Scheib, ki se tudi potegujeta za mali kristalni globus. Pred finalno vožnjo, ki se začne ob 13. uri ima Švicarka 11 stotink prednosti, v skupnem seštevku discipline pa Avstrijka brani 89 točk naskoka. Slovenija prvič po 33 letih na veleslalomu nima svoje predstavnice, saj bosta Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič nastopili le na nedeljskem slalomu.

Downhilka
Sportal Ilka Štuhec vabi na sobotni 12-urni izziv na Peci

Julia Scheib brani prednost v skupnem seštevku. | Foto: Guliverimage Julia Scheib brani prednost v skupnem seštevku. Foto: Guliverimage V veleslalomu je to zimo na štirih tekmah zmagala Avstrijka Julia Scheib, Novozelandka Alice Robinson je bila dvakrat najboljša, po enkrat pa sta zmagali Camille Rast in Švedinja Sara Hector. Scheib bi lahko že na Švedskem potrdila svoj prvi mali kristalni globus. Pred tekmo je imela prednost 89 točk pred Rastovo. Hector je imela na tretjem mestu le še teoretične možnosti, saj je zaostajala za 131 točk. Avstrija nima malega kristala v ženskem veleslalomu že 10 let.

Mikaela Shiffrin je po prvi vožnji tik za prvo deseterico. | Foto: Guliverimage Mikaela Shiffrin je po prvi vožnji tik za prvo deseterico. Foto: Guliverimage Glede na razplet prve vožnje kristal na Švedskem še ne bo odločen. Dobila ga je Rast, 11 stotink pred Scheibovo. Je pa v prvi vožnji odstopila Hectorjeva. Že tretja Američanka Paula Moltzan je zaostal več kot pol sekunde. Na istem mestu sta večjo napako naredili tudi Robinsonova in Američanka Mikaela Shiffrin, ki je bila pred tem izvrstno na progi, v cilju pa več kot dve sekundi za vodilno (12. mesto). V nadaljevanju so zaostanki tekmovalk z višjimi številkami postajali vse večji. Je pa z nekaj višjo številko, 17, v prvo deseterico prišla Nemka Emma Aichner, ki ima še teoretične možnosti za veliki kristal.

Druga vožnja je na sporedu ob 13. uri.

Alpsko smučanje, Are, veleslalom (ž), po prvi vožnji:

1. Camille Rast (Švi) 1:11,86
2. Julia Scheib (Avt) +0,11
3. Paula Moltzan (ZDA) +0,56
4. Alice Robinson (NZl) +0,60
5. Zrinka Ljutić (Hrv) +1,12
6. Emma Aichner (Nem) +1,26
7. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1,44
8. Sofia Goggia (Ita) +1,56
9. Asja Zenere (Ita) +1,73
10. Lara Colturi (Alb) +1,74
Odstop: Sara Hector (Šve), Valerie Grenier (Kan), Estelle Alphand (Fra)

Predčasno je sezono končala olimpijska prvakinja Federica Brignone. Prvič po 33 letih na veleslalomski tekmi svetovnega pokala ni bilo na štartu slovenske smučarke. Ana Bucik Jogan, ki končuje tekmovalno kariero, je imela v zadnjem obdobju težave s hrbtom in bo skušala finalni nastop v finišu sezone svetovnega pokala v Hafjellu ujeti na nedeljskem slalomu. Na tem bo nastopila še Nika Tomšič.

Niels Hintermann
Sportal Čustvene besede Nielsa Hintermanna, ki je napovedal slovo
Vedran Pavlek
Sportal Po hudi aferi odstop enega vodilnih na smučarski zvezi
Miha Hrobat
Sportal Slovenska smukača do najboljših rezultatov sezone
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
