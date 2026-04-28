Avstrijska smučarska zveza je v začetku tedna potrdila, da bo tudi v naslednjem olimpijskem ciklu glavni trener moške skakalne reprezentance Andreas Widhölzl.

"Kontinuiteta v nordijskem smučanju. Andreas Widhölzl ostaja glavni trener moške skakalne reprezentance, Christoph Bieler pa bo še naprej glavni trener moške nordijske kombinacije. Oba sta podaljšala pogodbi z Avstrijsko smučarsko zvezo za nadaljnja štiri leta. To je močan znak stabilnosti, zaupanja in dolgoročnega pristopa v nordijskem smučanju," so v sporočilu za javnost pri Avstrijski smučarski zvezi potrdili podaljšanje z dvema trenerjema.

Nekdanji avstrijski smučarski skakalec Widhölzl je trenerske vajeti Avstrijcev prevzel leta 2020 in se letos še petič zapored z varovanci veselil zanesljive zmage v pokalu nacij. Najbližje zasledovalce, Slovence, so prehiteli za več kot 1.700 točk.

V seštevku svetovnega pokala, v katerem je zanesljivo zmagal Domen Prevc, so bili štirje Avstrijci v prvi deseterici. Najvišje je bil na tretjem mestu Daniel Tschofenig, ki je veliki kristalni globus osvojil eno sezono pred tem.

Severni sosedi pa so razočaranje doživeli na olimpijskih igrah, kjer so osvojili le eno odličje, zlato na tekmi v parih.