Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
28. 4. 2026,
16.41

12 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Andreas Widhölzl smučarski skoki

Torek, 28. 4. 2026, 16.41

12 minut

Podaljšanje za štiri sezone

Avstrijce bo še naprej vodil Andreas Widhölzl

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Andreas Widhölzl | Andreas Widhölzl bo avstrijsko skakalno reprezentanco vodil še en olimpijski cikel. | Foto Guliverimage

Andreas Widhölzl bo avstrijsko skakalno reprezentanco vodil še en olimpijski cikel.

Foto: Guliverimage

Avstrijska smučarska zveza je v začetku tedna potrdila, da bo tudi v naslednjem olimpijskem ciklu glavni trener moške skakalne reprezentance Andreas Widhölzl.

"Kontinuiteta v nordijskem smučanju. Andreas Widhölzl ostaja glavni trener moške skakalne reprezentance, Christoph Bieler pa bo še naprej glavni trener moške nordijske kombinacije. Oba sta podaljšala pogodbi z Avstrijsko smučarsko zvezo za nadaljnja štiri leta. To je močan znak stabilnosti, zaupanja in dolgoročnega pristopa v nordijskem smučanju," so v sporočilu za javnost pri Avstrijski smučarski zvezi potrdili podaljšanje z dvema trenerjema. 

Nekdanji avstrijski smučarski skakalec Widhölzl je trenerske vajeti Avstrijcev prevzel leta 2020 in se letos še petič zapored z varovanci veselil zanesljive zmage v pokalu nacij. Najbližje zasledovalce, Slovence, so prehiteli za več kot 1.700 točk. 

V seštevku svetovnega pokala, v katerem je zanesljivo zmagal Domen Prevc, so bili štirje Avstrijci v prvi deseterici. Najvišje je bil na tretjem mestu Daniel Tschofenig, ki je veliki kristalni globus osvojil eno sezono pred tem. 

Severni sosedi pa so razočaranje doživeli na olimpijskih igrah, kjer so osvojili le eno odličje, zlato na tekmi v parih.

Andreas Widhölzl smučarski skoki
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

