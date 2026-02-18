Novogoričanka Ana Bucik Jogan je slalomsko tekmo na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo končala na 24. mestu. To je bil njen zadnji nastop na OI, saj bo po sezoni sklenila športno pot. Preostale tri Slovenke so debitantke na OI. Nika Tomšič je bila 28. (+5,87), Caterina Sinigoi 30. (+6,31), Lila Lapanja pa 36. (+8,68).

Dvaintridesetletna Ana Bucik Jogan ni bila povsem zadovoljna že po prvi vožnji, s 27. mestom pa je imela dobro izhodišče pred drugim nastopom, v katerem je pridobila tri mesta.

Drugo vožnjo je začela kot četrta po vrsti. "Tega nisem izkoristila, nič pozitivnega ne morem reči danes. Mogoče sem se na napačen način lotila proge. Velikokrat se mi zgodi, da sem tedaj, ko hočem iti prek sebe, preveč groba na smučeh in imam napačne gibalne vzorce med smučanjem."

Tri 11. mesta ostajajo njene najboljše uvrstitve s prejšnjih dveh OI, dvakrat je to uvrstitev dosegla v kitajski prestolnici pred štirimi leti, enkrat pa leta 2018 v južnokorejskem Pjongčangu. Prav igre v Pekingu ostajajo njene najljubše.

"Moje tretje OI pa so bile tudi najslabše. Dobro sem začela kombinacijo, a sem v drugem delu slaloma odstopila. To se mi je zgodilo tudi na veleslalomu. Danes sem skušala vse narediti kar najbolje, a sem naredila vse napačno," je bila razočarana Bucik Jogan.

Nika Tomšič Foto: Reuters

Tomšič: Moji cilji so višji

Petindvajsetletna Nika Tomšič je bila zelo nervozna pred startom, OI so naredile svoje. "Nisem zadovoljna z rezultatom, čeprav sem v drugi vožnji prikazala boljšo predstavo. Moji cilji so bili višji in v prihodnje bom delala na tem, da popravim napake," je dejala Mariborčanka.

Njena vzornica je someščanka Ilka Štuhec, ki je s 15. mestom na smuku dosegla najboljšo uvrstitev alpskih smučark na teh OI. "Izjemno jo spoštujem, sama pa sem na teh OI videla, da bi se lahko kosala z najboljšimi, če bi odpravila napake."

Ker jo je nekoliko strah hitrosti, pa ne bo šla po poti Štuhec, ampak bo še naprej tekmovala v tehničnih disciplinah.

Sinigoj ponosna, da lahko zastopa Slovenijo in zamejstvo

Caterina Sinigoi je dejala, da bo v prihodnje trenirala tudi superveleslalom, vendar v njem ne namerava tekmovati. Še ne 23-letna tekmovalka iz Nabrežin je pred tem v Cortini že tekmovala v veleslalomu, in sicer kot prva Slovenka iz Italije v zgodovini na zimskih OI.

Caterina Sinegoi Foto: Reuters

"Zadovoljna sem, da sem lahko na OI zastopala Slovenijo in zamejstvo. Še naprej bom ostala v slovenskem dresu. Dobila sem dodatni zagon in komaj čakam nadaljevanje sezone in kariere. Danes sem imela nekaj tehničnih napak," je povedla Sinigoi in priznala, da je imela na startu veliko treme.

Lila Lapanja ničesar ne obžaluje

Pred tem je sicer že tekmovala za Italijo. Tudi enaintridesetletna Lila Lapanja je maja pred dvema letoma sporočila, da bo ZDA, domovino njene mame, zamenjala za očetovo domovino in oblekla slovenski dres.

"Nikoli ne bi storila drugače, če bi imela možnost ponovnega odločanja. Mi gre kar na jok. Super izkušnja, se pa počutim podobno kot v svetovnem pokalu, le da je tekma na veliko višji ravni."

Lila Lapanja Foto: Reuters

Razočarana je bila, ker je želela bolje tekmovati. Vrnila se bo v Slovenijo, preden bo 22. februarja odšla na zaključno slovesnost OI.

Zadnja štiri leta se vsako leto po sezoni sproti odloča o nadaljevanju športne poti. Po skoraj 20 letih smučanja pa bi si še naprej želela tako živeti, "ampak to ni mogoče, ker je fizično zelo zahteven šport". Ima pa že načrte, kaj bo počela, ko ji bo "telo sporočilo, da je čas za kaj drugega".

"Verjetno bo tudi druga pot povezana s smučanjem. Lahko bom mentorica mlajšim, pomagala ekipam na drugih področjih. Sponzorji, ki me podpirajo, so mi tudi rekli, da me čakajo po karieri. Moje srce pa ima dve polovici, slovensko in ameriško," je sklenila Lapanja, ki si želi, da bi imela stanovanje tako v ZDA kot v Sloveniji.

