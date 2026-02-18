Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Sreda,
18. 2. 2026,
17.00

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
alpsko smučanje Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre slalom Caterina Sinigoi Nika Tomšič Ana Bucik Jogan Lila Lapanja

Sreda, 18. 2. 2026, 17.00

43 minut

Po olimpijski preizkušnji v slalomu

Ana Bucik Jogan s 24. mestom sklenila olimpijske nastope v Cortini

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Ana Bucik slalom ZOI 2026 | Foto Reuters

Foto: Reuters

Novogoričanka Ana Bucik Jogan je slalomsko tekmo na olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo končala na 24. mestu. To je bil njen zadnji nastop na OI, saj bo po sezoni sklenila športno pot. Preostale tri Slovenke so debitantke na OI. Nika Tomšič je bila 28. (+5,87), Caterina Sinigoi 30. (+6,31), Lila Lapanja pa 36. (+8,68).

Mikaela Shiffrin
Sportal Čustvena Mikaela Shiffrin več kot suvereno do zlata, skromno slovo Ane Bucik Jogan

Dvaintridesetletna Ana Bucik Jogan ni bila povsem zadovoljna že po prvi vožnji, s 27. mestom pa je imela dobro izhodišče pred drugim nastopom, v katerem je pridobila tri mesta.

Drugo vožnjo je začela kot četrta po vrsti. "Tega nisem izkoristila, nič pozitivnega ne morem reči danes. Mogoče sem se na napačen način lotila proge. Velikokrat se mi zgodi, da sem tedaj, ko hočem iti prek sebe, preveč groba na smučeh in imam napačne gibalne vzorce med smučanjem."

Tri 11. mesta ostajajo njene najboljše uvrstitve s prejšnjih dveh OI, dvakrat je to uvrstitev dosegla v kitajski prestolnici pred štirimi leti, enkrat pa leta 2018 v južnokorejskem Pjongčangu. Prav igre v Pekingu ostajajo njene najljubše.

"Moje tretje OI pa so bile tudi najslabše. Dobro sem začela kombinacijo, a sem v drugem delu slaloma odstopila. To se mi je zgodilo tudi na veleslalomu. Danes sem skušala vse narediti kar najbolje, a sem naredila vse napačno," je bila razočarana Bucik Jogan.

Nika Tomšič | Foto: Reuters Nika Tomšič Foto: Reuters

Tomšič: Moji cilji so višji

Petindvajsetletna Nika Tomšič je bila zelo nervozna pred startom, OI so naredile svoje. "Nisem zadovoljna z rezultatom, čeprav sem v drugi vožnji prikazala boljšo predstavo. Moji cilji so bili višji in v prihodnje bom delala na tem, da popravim napake," je dejala Mariborčanka.

Njena vzornica je someščanka Ilka Štuhec, ki je s 15. mestom na smuku dosegla najboljšo uvrstitev alpskih smučark na teh OI. "Izjemno jo spoštujem, sama pa sem na teh OI videla, da bi se lahko kosala z najboljšimi, če bi odpravila napake."

Ker jo je nekoliko strah hitrosti, pa ne bo šla po poti Štuhec, ampak bo še naprej tekmovala v tehničnih disciplinah.

Sinigoj ponosna, da lahko zastopa Slovenijo in zamejstvo

Caterina Sinigoi je dejala, da bo v prihodnje trenirala tudi superveleslalom, vendar v njem ne namerava tekmovati. Še ne 23-letna tekmovalka iz Nabrežin je pred tem v Cortini že tekmovala v veleslalomu, in sicer kot prva Slovenka iz Italije v zgodovini na zimskih OI.

Caterina Sinegoi | Foto: Reuters Caterina Sinegoi Foto: Reuters

"Zadovoljna sem, da sem lahko na OI zastopala Slovenijo in zamejstvo. Še naprej bom ostala v slovenskem dresu. Dobila sem dodatni zagon in komaj čakam nadaljevanje sezone in kariere. Danes sem imela nekaj tehničnih napak," je povedla Sinigoi in priznala, da je imela na startu veliko treme.

Lila Lapanja ničesar ne obžaluje

Pred tem je sicer že tekmovala za Italijo. Tudi enaintridesetletna Lila Lapanja je maja pred dvema letoma sporočila, da bo ZDA, domovino njene mame, zamenjala za očetovo domovino in oblekla slovenski dres.

"Nikoli ne bi storila drugače, če bi imela možnost ponovnega odločanja. Mi gre kar na jok. Super izkušnja, se pa počutim podobno kot v svetovnem pokalu, le da je tekma na veliko višji ravni."

Lila Lapanja | Foto: Reuters Lila Lapanja Foto: Reuters

Razočarana je bila, ker je želela bolje tekmovati. Vrnila se bo v Slovenijo, preden bo 22. februarja odšla na zaključno slovesnost OI.

Zadnja štiri leta se vsako leto po sezoni sproti odloča o nadaljevanju športne poti. Po skoraj 20 letih smučanja pa bi si še naprej želela tako živeti, "ampak to ni mogoče, ker je fizično zelo zahteven šport". Ima pa že načrte, kaj bo počela, ko ji bo "telo sporočilo, da je čas za kaj drugega".

"Verjetno bo tudi druga pot povezana s smučanjem. Lahko bom mentorica mlajšim, pomagala ekipam na drugih področjih. Sponzorji, ki me podpirajo, so mi tudi rekli, da me čakajo po karieri. Moje srce pa ima dve polovici, slovensko in ameriško," je sklenila Lapanja, ki si želi, da bi imela stanovanje tako v ZDA kot v Sloveniji.

Preberite še:

hokej ZOI Kanada Češka Nathan MacKinnon
Sportal V živo: Kanada se muči, Slovaki v drugi zaporedni polfinale
vonn
Sportal Nov udarec za Lindsey Vonn: doma jo je pričakalo žalovanje in nova operacija
Nejc Štern
Sportal Tekači obstali v kvalifikacijah, Ana Bucik Jogan najboljša Slovenka na slalomu
Mengtao Xu
Sportal Mengtao Xu ubranila olimpijsko zlato v akrobatskih skokih
Su Yiming
Sportal Kitajec na rojstni dan postal olimpijski prvak
alpsko smučanje Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre slalom Caterina Sinigoi Nika Tomšič Ana Bucik Jogan Lila Lapanja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.