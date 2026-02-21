Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
21. 2. 2026,
12.30

Osveženo pred

45 minut

smučanje prostega sloga Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Sobota, 21. 2. 2026, 12.30

45 minut

ZOI 2026, Livigno, smučanje prostego sloga, skoki, mešani pari

Ameriški smučarji ubranili zlato kolajno v skokih

Avtor:
STA

ZOI Kaila Kuhn | Kaila Kuhn | Foto Reuters

Kaila Kuhn

Foto: Reuters

V finalu mešanih ekip smučarjev in smučark prostega sloga v skokih je na olimpijskih igrah v Livignu slavila ameriška ekipa. Srebrno kolajno so osvojili Švicarji, bronasto pa so si prislužili Kitajci. Američani so v tej kategoriji slavili že na prejšnjih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022, ko je tekmovanje v tej disciplini potekalo prvič.

Ameriška ekipa, ki so jo sestavljali Kaila Kuhn, Connor Curran in Christopher Lillis, je s tremi skoki v finalu skupaj osvojila 325,35 točke in si priborila drugo zlato olimpijsko kolajno v skokih mešanih parov.

Švicarji Lina Kozomara, Pirmin Werner in Noe Roth so bili drugi, njihov seštevek ocen je znašal 296,91 točke. Na tretjem mestu je končala kitajska ekipa v sestavi Xu Mengtao, Wang Xindi in Li Tianma, ki so skupaj dosegli 279,68 točke.

V drugi krog tekmovanja, ki je potekalo v Livignu, so se uvrstile štiri od sedmih ekip, poleg dobitnikov medalj še Avstralci.

Smučanje prostega sloga, skoki, mešane ekipe:
ZLATO: ZDA
SREBRO: Švica
BRON: Kitajska
smučanje prostega sloga Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
