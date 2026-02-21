Ameriški smučarji ubranili zlato kolajno v skokih

V finalu mešanih ekip smučarjev in smučark prostega sloga v skokih je na olimpijskih igrah v Livignu slavila ameriška ekipa. Srebrno kolajno so osvojili Švicarji, bronasto pa so si prislužili Kitajci. Američani so v tej kategoriji slavili že na prejšnjih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022, ko je tekmovanje v tej disciplini potekalo prvič.

Ameriška ekipa, ki so jo sestavljali Kaila Kuhn, Connor Curran in Christopher Lillis, je s tremi skoki v finalu skupaj osvojila 325,35 točke in si priborila drugo zlato olimpijsko kolajno v skokih mešanih parov.

Švicarji Lina Kozomara, Pirmin Werner in Noe Roth so bili drugi, njihov seštevek ocen je znašal 296,91 točke. Na tretjem mestu je končala kitajska ekipa v sestavi Xu Mengtao, Wang Xindi in Li Tianma, ki so skupaj dosegli 279,68 točke.

V drugi krog tekmovanja, ki je potekalo v Livignu, so se uvrstile štiri od sedmih ekip, poleg dobitnikov medalj še Avstralci.

Smučanje prostega sloga, skoki, mešane ekipe:

ZLATO: ZDA

SREBRO: Švica

BRON: Kitajska