Američan se je za las izognil drami na olimpijski skakalnici #video

Ameriški tekmovalec v nordijski kombinaciji Ben Loomis se je med četrtkovim olimpijskim ekipnim sprintom znašel v povsem nepričakovani situaciji. Medtem ko se je spuščal po zaletu na veliki skakalnici v Predazzu, je trčil ob puhalnik listja, ki ga enemu od prostovoljcev, ki je s smučine odstranjeval novozapadli sneg, ni uspelo pravočasno umakniti.

Ben Loomis narrowly avoids a snow blower during the Nordic combined on the jump 🎿 pic.twitter.com/CIoFykwFR2 — TNT Sports (@tntsports) February 19, 2026

Puhalnik je 27-letnega Bena Loomisa zadel v ramo in mu opraskal tekmovalni dres, ni pa ga poškodoval ali mu povzročil bolečin. Američan se je kljub temu uspešno odrinil in skočil v zelo zahtevnih razmerah, saj je na skakalnici močno snežilo. Nenavadni incident ga očitno ni zmedel, saj je tekmovanje končal na sedmem mestu.

"Na žalost je eden od prostovoljcev svoj puhalnik listja umaknil nekoliko prepozno, a tudi oni so samo ljudje in takšne stvari se lahko zgodijo," je za Reuters dogodek komentiral Loomis.

Možnost ponovitve skoka je zavrnil

Organizatorji so mu ponudili možnost ponovitve skoka, vendar jo je zavrnil, tudi zaradi slabšanja snežnih razmer, ki bi lahko upočasnile zalet. "S skokom sem bil še vedno precej zadovoljen. Imel sem možnost novega poskusa, a so se razmere po mojem mnenju slabšale, in mentalno je bil to moj tekmovalni skok, zato sem bil z njim zadovoljen," je dejal Američan.

Ekipno tekmo v nordijski kombinaciji sta dobila Norvežana, Američana sta končala na sedmem mestu, slovenska predstavnika Vid Vrhovnik in Gašper Brecl pa sta bila na koncu deseta.

