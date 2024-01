Ilko Štuhec ni potolklo, danes verjame vase

Petkov superveleslalom se ni izšel po željah 32-letne Ilke Štuhec, ki je končala na 41. mestu (že pred dvema letoma je na tej tekmi ostala brez točk). Tokrat jo čaka nastop v njeni paradi disciplini – smuku. Na dveh smukaških preizkušnjah je bila v tej sezoni najprej v St. Moritzu 14., nato pa je v Val d'Iseru posegla po petem mestu. "V zadnjem obdobju imam veliko težav s sproščenostjo, kar se občuti pri vožnji na tekmi. Se bolj samo peljem kot samozavestno tekmujem in napadam. V takšnih idealnih razmerah, kot so bile danes, se dekleta mečejo dol in potem brez večje napake pride zaostanek, če tega ne storiš. Moram poskrbeti, da me takšni nastopi ne potolčejo in gledam pozitivno naprej in verjamem vase," je po superveleslalomu dejala Štuhčeva. Na smuku ima številko 15.

Na tem smuku je bila Ilka dvakrat že med prvo deseterico: sedma leta 2020 in peta leta 2017. Nazadnje je tu smuk vozila leta 2022 in bila 15.

Preizkušnjo bo ob 10.45 odprla Italijanka Nicol Delago. Vodilna v smukaškem seštevku Sofia Goggia, ki je v petek odstopila, se bo na progo podala kot osma. Petkova zmagovalka Avstrijka Cornelia Hütter bo štartala kot enajsta.

Altenmarkt-Zauchensee, smuk, štartna lista (Ž): 1. Nicol Delago (Ita)

2. Isabella Wright (ZDA)

3. Priska Nufer (Švi)

4. Laura Gauche (Fra)

5. Ragnhild Mowinckel (Nor)

6. Kira Weidle (Nem)

7. Federica Brignone (Ita)

8. Sofia Goggia (Ita)

9. Jasmine Flury (Švi)

10. Corinne Suter (Švi)

11. Cornelia Hütter (Avt)

12. Joana Hählen (Avt)

13. Mirjam Puchner (Avt)

14. Lara Gut-Behrami (Švi)

15. Ilka Štuhec (Slo)

Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Američanka Mikaela Shiffrin je tekme ta konec tedna izpustila. Prav Američanka je letos slavila na enem izmed dveh izpeljanih smukov, najhitrejša je bila v St. Moritzu, na drugi smukaški preizkušnji sezone v Val d'Iseru pa se je veselila Švicarka Jasmine Flury.

V nedeljo bo v Altenmarkt-Zauchenseeju na sporedu še en superveleslalom.