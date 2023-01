V živo: Take razmere, da lahko Hadalin s petimi sekundami zaostanka ujame finale

Po superveleslalomu in smuku ter dveh zmagah Aleksandra Aamodta Kildeja v Wengnu poteka peti slalom svetovnega pokala. Ne dež ne sneg, ponoči je prišel topel veter in nova odjuga. Proga je zelo zmehčana. Po nastopu vseh najboljših v prvi vožnji vodi Loic Meillard. Štefan Hadalin se je boril s progo in zaostal več kot pet sekund. Morda vseeno ujame finale, ki bo ob 13.15.

Topel veter je prinesel odjugo in slalom na zmehčani progi. Solili so jo, da bi čim dlje zdržala. Foto: Reuters Podobno kot v Garmisch-Partenkirchnu pred desetimi dnevi so bile tudi v Wengnu razmere za smučanje zelo zahtevne. Vremenoslovci so napovedovali sneženje, a je nad bernske Alpe ponoči prišel topel veter. Proga se je tako močno zmehčala. Zjutraj so jo solili, da bi vendarle zdržala čim dlje. V prednosti so bili seveda tekmovalci z začetka štartne vrste. Po prvi vožnji vodi s številko tri Švicar Loic Meillard. Ima 45 stotink prednosti pred Norvežanom Henrikom Kristoffersenom (številka šest) in 48 pred Norvežanom Lucasom Braathenom, ki je odprl tekmo. Zaostanki so zelo veliki, Avstrijec Marco Schwarz, ki je nastopil kot 15, na desete mestu zaostaja đe dve sekundi in 43 stotink.

Wengen, slalom (M):

Na 20. mestu Hrvat Filip Zubčić zaostaja že štiri sekunde in 30 sekund. Edini Slovenec na tekmi Štefan Hadalin je imel s številko 32 že zelo slabe razmere. Boril se je s progo, ki je v Wengnu že tako ali tako zelo zahtevna. Skozi cilj je prišel z zaostankom petih sekund in 65 stotink. A morda vseeno ujame finale.

Hadalin je bil pred tem slalomom z 18 točkami 32. v slalomskem seštevku svetovnega pokala. Vodil je Braathen z 250 točkami. Avstrijec Manuel Feller jih je imel na drugem mestu 241, Kristoffersen pa na tretjem 220. Braathen je v tej zimi zmagal na slalomih v Val d'Iseru in v Adelbodnu, v Madonni di Campiglio je slavil Švicar Daniel Yule, v Garmischu pa Kristoffersen.