Kranjec v slogu celotne sezone, Odermatt Brazilcu na stežaj odprl vrata

V Hafjellu na Norveškem je danes na sporedu še zadnji veleslalom za alpske smučarje v tej sezoni. Po prvi vožnji je v vodstvu Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, ki ima po odstopu Marca Odermatta lepo priložnost, da v veleslalomskem seštevku prehiti Švicarja in osvoji mali kristalni globus. Edini slovenski predstavnik in tudi zadnji v tej sezoni, Žan Kranjec, je za brazilskim smučarjem zaostal 2,12 in je po polovici preizkušnje na 14. mestu. Druga vožnja bo ob 12.30.

Kvitfjell, veleslalom, po prvi vožnji (m): 1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 1:11,24

2. Stefan Brennsteiner (Avt) +0,21

3. Loic Meillard (Švi) +0,63

4. Fabian Gratz (Nem) +0,77

5. Atle Lie McGrath (Nor) +0,97

6. Marco Schwarz (Avt) +1,22

7. Timon Haugan (Nor) +1,42

8. Sam Maes (Bel) +1,51

. Leo Anguenot (Fra) +1,51

10. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,56

11. Joshua Sturm (Avt) +1,93

12. Anton Grammel (Nem) +1,98

13. Thomas Tumler (Švi) +2,03

14. Žan Kranjec (Slo) +2,12

15. Luca Aerni (Švi) +2,23

. Alexis Pinturault (Fra) +2,23

17. River Radamus (ZDA) +2,40

18. Filip Zubčić (Hrv) +2,52

19. Jonas Stockinger (Nem) +2,56

20. Alex Vinatzer (Ita) +2,74

21. Rasmus Bakkevig (Nor) +2,92

22. Giovanni Franzoni (Ita) +3,35

23. Patrick Feurstein (Avt) +4,94 Odstop: Marco Odermatt (Švi), Raphael Haaser (Avt), Alban Elezi Cannaferina (Fra), Thibaut Favrot (Fra)

Po prvi vožnji zadnjega veleslaloma za moške v tej sezoni svetovnega pokala je v vodstvu olimpijski prvak Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, ki je postavil najhitrejši čas in je v imenitnem položaju za naskok na veleslalomski mali kristalni globus. Brazilec je namreč pred zadnjo tekmo za Švicarjem Marcom Odermattom zaostajal 45 točk, a je Odermatt na zadnji tekmi s številko ena odstopil in tako na stežaj odprl vrata 25-letnemu tekmecu. Možnosti ima tudi še Švicar Loic Meillard, ki za Odermattom zaostaja 89 točk. Meillard je po polovici tekme tretji z zaostankom 63 stotink sekunde, drugi je Avstrijec Stefan Brennsteiner (+0,21).

Lucas Pinheiro Braathen je v vodstvu. Foto: Guliverimage

Odermatt bo tako sezono sklenil s tremi globusi, in sicer, smukaškim, superveleslalomskim in velikim za skupno zmago zime.

Žan Kranjec ima za seboj nekoliko težjo sezono, a kljub temu je še vedno del veleslalomske elite. V skupnem seštevku svetovnega pokala v veleslalomu zaseda 13. mesto, tako njegova uvrstitev na finalno tekmo ni bila nikoli pod vprašajem. 33-letni slovenski smučar je v prvi vožnji nastopil v skladu s predstavami celotne sezone, za Brazilcem je zaostal 2,12 in je na 14. mestu.

Od oktobra je bil Kranjec na osmih veleslalomih dvakrat med najboljših deset s šestim mestom v Copper Mountainu in devetim v Söldnu. Na domači tekmi v Kranjski Gori je končal na 11. mestu.

Na obeh ženskih tekmah, torkovem slalomu in sredinem veleslalomu ter moškem slalomu v sredo ne bo slovenskih smučarjev na startu. Na zadnjih ženskih tekmah sezona bo tudi padla odločitev o skupni zmagovalki zime. Američanka Mikaela Shiffrin si je pred mlado Nemko Emmo Aicher zagotovila 45 točk prednosti.

Avstrijka Julia Scheib si je že zagotovila veleslalomski globus, Shiffrin pa slalomskega. Zato pa Norvežan Atle Lie McGrath še nima slalomskega. Braathen kot prvi izzivalec zaostaja 41 točk. Odermatt slalomov ne vozi.

