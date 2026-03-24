Braathen izkoristil "darilo" Odermatta, Kranjec daleč zadaj

V Hafjellu na Norveškem je bil danes še zadnji veleslalom za alpske smučarje v tej sezoni. Zmage in tudi malega kristalnega globusa se je razveselil olimpijski prvak Lucas Pinheiro Braathen, ki je po odstopu Marca Odermatta Švicarja izrinil z vrha veleslalomskega seštevka. Drugo mesto je osvojil Loic Meillard (+0,58), tretji pa je bil Norvežan Atle Lie McGrath (+0,87). Edini slovenski predstavnik in tudi zadnji v tej sezoni, Žan Kranjec, je v drugo še pokvaril svojo uvrstitev in na koncu z zaostankom 3,32 osvojil 20. mesto ter ostal brez točk.

Zadnji veleslalom za moške v tej sezoni svetovnega pokala je prinesel dvojno veselje za Brazilca Lucasa Pinheira Braathena, ki je bil najhitrejši že po prvi vožnji, dominiral je tudi v drugo in na koncu zanesljivo ugnal vso konkurenco. Ob zmagi in odstopu Švicarja Marca Odermatta pa je olimpijski prvak v tej disciplini osvojil tudi mali kristalni veleslalomski globus. Brazilec je namreč pred zadnjo tekmo za Švicarjem Marcom Odermattom zaostajal 45 točk, a je z novimi stotimi točkami na koncu veselje pripadlo Braathenu s kariernim prvim veleslalomskim globusom.

Odermatt bo tako sezono sklenil s tremi globusi, in sicer smukaškim, superveleslalomskim in velikim za skupno zmago zime. To je bil Švicarjev drugi odstop to zimo v prvi vožnji veleslaloma po Copper Mountainu.

Drugo mesto je danes osvojil Loic Meillard z zaostankom 58 stotink sekunde, s tem pa je potrdil tretje mesto v seštevku discipline. Tretji je bil Norvežan Atle Lie McGrath (+0,87).

Kranjec za konec brez točk in 15. mestom v veleslalomskem seštevku

Žan Kranjec ima za seboj nekoliko težjo sezono, ki tudi za konec ni prinesla spodbudnega rezultata. Po prvi vožnji je bil 14., v drugo pa je z zaostankom 3,32 padel na 20. mesto med 22 uvrščenimi smučarji, na koncu pa je ostal brez točk, saj na finalu svetovnega pokala točke prejme le najboljših 15.

Kranjec je bil od oktobra na devetih veleslalomih dvakrat med najboljšimi desetimi s šestim mestom v Copper Mountainu in devetim v Söldnu. Na domači tekmi v Kranjski Gori je končal na 11. mestu. Sezono je sklenil na 15. mestu v seštevku discipline.

V sredo alpske smučarje čaka še slalom, kjer v boju za mali globus najbolje kaže Norvežanu Atleju Lieju McGrathu, a Braathen kot prvi izzivalec zaostaja le 41 točk.

Hafjell, veleslalom, 2. vožnja (m), končni vrstni red: 1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 2:20,65

2. Loic Meillard (Švi) +0,58

3. Atle Lie McGrath (Nor) +0,87

4. Stefan Brennsteiner (Avt) +0,88

5. Timon Haugan (Nor) +0,99

6. Sam Maes (Bel) +1,78

7. Joshua Sturm (Avt) +1,88

. Anton Grammel (Nem) +1,88

9. Marco Schwarz (Avt) +1,96

10. Fabian Gratz (Nem) +2,37

...

20. Žan Kranjec (Slo) +3,32

... Odstop: Leo Anguenot (Fra) Po prvi vožnji: 1. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 1:11,24

2. Stefan Brennsteiner (Avt) +0,21

3. Loic Meillard (Švi) +0,63

4. Fabian Gratz (Nem) +0,77

5. Atle Lie McGrath (Nor) +0,97

6. Marco Schwarz (Avt) +1,22

7. Timon Haugan (Nor) +1,42

8. Sam Maes (Bel) +1,51

. Leo Anguenot (Fra) +1,51

10. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,56

11. Joshua Sturm (Avt) +1,93

12. Anton Grammel (Nem) +1,98

13. Thomas Tumler (Švi) +2,03

14. Žan Kranjec (Slo) +2,12

15. Luca Aerni (Švi) +2,23

. Alexis Pinturault (Fra) +2,23

17. River Radamus (ZDA) +2,40

18. Filip Zubčić (Hrv) +2,52

19. Jonas Stockinger (Nem) +2,56

20. Alex Vinatzer (Ita) +2,74

21. Rasmus Bakkevig (Nor) +2,92

22. Giovanni Franzoni (Ita) +3,35

23. Patrick Feurstein (Avt) +4,94 Odstop: Marco Odermatt (Švi), Raphael Haaser (Avt), Alban Elezi Cannaferina (Fra), Thibaut Favrot (Fra)

