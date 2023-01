V živo: v Kranjski Gori gre zares, se bo Shiffrinova izenačila z Vonnovo?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kranjski Gori pravkar poteka prva vožnja prvega veleslaloma za Zlato lisico ta konec tedna. Tekmo je ob 9.30 odprla Francozinja Tessa Worley, številko 2 pa nosi Mikaela Shiffrin, ki lovi ženski rekord po številu zmag. Na startu so tri Slovenke. Ana Bucik se bo iz startne hišice spustila kot 20., Tina Robnik ima številko 38., Neja Dvornik pa 53. Trenutno vodi Švicarka Lara Gut-Behrami.

Zlata lisica, Kranjska Gora (1. vožnja):

Organizatorjem je uspelo dobiti boj z naravo

Čeprav so visoke temperature organizatorjem pred dnevi povzročale skrbi, tako kot letos na vseh prizoriščih tekem v zimskih športih, pa se jih je narava usmilila. Ponoči je bilo mrzlo, tako da so lahko dodobra utrdili progo. Zadovoljne so tudi smučarke.

"Kot smo lahko slišale, je proga zelo dobro pripravljena, tako da se lahko zelo veselimo tekme. Zame je to vsekakor domač teren, poznam vse značilnosti, dostikrat sem presmučala progo, tako da vem, kje se da napasti, kje je treba biti pozoren, in na to bom osredotočena tudi v soboto," je pred tekmo povedala Ana Bucik, ki se bo po progi spustila kot 20.

Tekme se veseli tudi Tina Robnik, ki ima danes startno številko 38. "V Kranjski Gori vedno zelo rada tekmujem. To sezono nisem veliko tekmovala, sem se ravno vrnila po poškodbi, tako da še ni tiste prave forme, ki bi si jo želela. Vseeno mi domača tekma lahko prinese dodatno noč."

Glavni trener slovenske ženske ekipe za tehnični disciplini Sergej Poljšak si želi Bucikove med 15, vsaj ene od dvojice Robnik - Dvornik pa v finalu. "Tini se je uspelo zelo hitro vrniti po poškodbi, še vedno pa potrebuje nekaj časa, da se bo spravila v normalen tekmovalni ritem in da bo predvsem našla pravo tekmovalno hitrost," je dejal trener.

Američanka Mikaela Shiffrin je dobila zadnjih pet tekem. Bo v Kranjski Gori nadaljevala zmagoviti niz? Foto: Guliverimage

Shiffrinova v lovu za rekordom rojakinje

Pred petim veleslalomom zime v seštevku discipline vodi Marta Bassino, ki ima 300 točk, dobila pa je tekmo v Sestrieru. Mikaela Shiffrin ima 40 točk manj, je pa zmagala zadnja dva veleslaloma. Italijanka ima številko pet, Američanka pa je startala kot druga.

Schiffrinova se lahko danes izenači z najbolj uspešno smučarko v svetovnem pokalu Lindsey Vonn, ki je zmagala na 82 tekmah. Mikaela je pri 81 zmagah. Dobila je zadnjih pet tekem. Nato bo njena tarča Ingemar Stenmark (86 zmag).