Veleslalomska klasika, kjer Kranjec lovi svoje tretje stopničke

Karavana alpskih smučarjev je zbrana v vasici La Villa v zgornji Badii, kjer se bo sezona nadaljevala s tehnično disciplino. Na sporedu sta tretji in četrti veleslalom novega tekmovalnega obdobja. Na prvih dveh je navdušil Žan Kranjec, v Söldnu je zaostal le za Švicarjem Marcom Odermattom, v Val d'Isèru pa je pred tednom dni po zadržani prvi vožnji v drugi napadel in prišel do tretjega mesta. Trenutno je drugi veleslalomist sezone, na vrhu je z dvema zmagama Odermatt.

Lani je bil Kranjec na progi Gran Risa 12. in 13., najboljši pa v letih 2019 in 2017, ko je bil tretji. Odermatt je tukaj prvič na stopničke stopil na lanskih dveh tekmah, ko je bil drugi in prvi. Izvrstni Švicar se bo ob 10. uri kot prvi podal na progo, slovenski as bo štartal kot četrti. Nastopil bo še en slovenski predstavnik − Štefan Hadalin, ki bo imel številko 30.

Finale bo ob 13.30.