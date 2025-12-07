Novozelandka po polovici spet na vrhu, Bucik Jogan za las ujela finale

Po prvi vožnji veleslaloma Tremblanta v Kanadi vodi sobotna zmagovalka Novozelandka Alice Robinson. Še najbolj se ji je približala Avstrijka Julia Scheib, ki je v soboto odstopila, danes pa zaostaja +0.16, tretja je Američanka Nina O'Brien tretja (+0,52). Edina Slovenka Ana Bucik Jogan, ki včeraj ni prišla do cilja prve vožnje, je 30. in bo ob 19. uri odprla finale.

Gre za drugi ženski veleslalom v dveh dneh na tem prizorišču v Kanadi. V soboto je slavila Robinson, Bucik Jogan ni končala prve vožnje.

Ana Bucik Jogan je prvo vožnjo končala na 30. mestu. Foto: Reuters

Druga vožnja se bo začela ob 13.00 po lokalnem oziroma 19.00 po srednjeevropskem času.

Tremblan, veleslalom, po 1. vožnji 1. Alice ROBINSON (Nzl) 1:07.44

2. Julia SCHEIB (Aut) +0.16

3. Nina O`BRIEN (ZDA) +0.52

4. Asja ZENERE (Ita) +0.64

5. Camille RAST (Švi) +0.65

6. Mikaela SHIFFRIN (ZDA) +0.72

7. Sara HECTOR (Šve) +0.76

8. Britt RICHARDSON (Kan) +1.08

9. Lena DUERR (Nem) +1.11

10. Stephanie BRUNNER (Aut) +1.21

...

30. Ana BUCIK JOGAN (SLo) +2.58

