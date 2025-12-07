Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja, 7. 12. 2025, 17.20

16 minut

Alpsko smučanje, Tremblant, drugi veleslalom (ž)

Novozelandka po polovici spet na vrhu, Bucik Jogan za las ujela finale

Alice Robinson | Sobotna zmagovalka Alice Robinson vodi po prvi vožnji. | Foto Reuters

Sobotna zmagovalka Alice Robinson vodi po prvi vožnji.

Foto: Reuters

Po prvi vožnji veleslaloma Tremblanta v Kanadi vodi sobotna zmagovalka Novozelandka Alice Robinson. Še najbolj se ji je približala Avstrijka Julia Scheib, ki je v soboto odstopila, danes pa zaostaja +0.16, tretja je Američanka Nina O'Brien tretja (+0,52). Edina Slovenka Ana Bucik Jogan, ki včeraj ni prišla do cilja prve vožnje, je 30. in bo ob 19. uri odprla finale.

Alice Robinson
Sportal Alice Robinson v Kanadi do zanesljive zmage, edina Slovenka odstopila

Gre za drugi ženski veleslalom v dveh dneh na tem prizorišču v Kanadi. V soboto je slavila Robinson, Bucik Jogan ni končala prve vožnje.

Ana Bucik Jogan je prvo vožnjo končala na 30. mestu. | Foto: Reuters Ana Bucik Jogan je prvo vožnjo končala na 30. mestu. Foto: Reuters

Druga vožnja se bo začela ob 13.00 po lokalnem oziroma 19.00 po srednjeevropskem času.

Tremblan, veleslalom, po 1. vožnji

1. Alice ROBINSON (Nzl) 1:07.44
2. Julia SCHEIB (Aut) +0.16
3. Nina O`BRIEN (ZDA) +0.52
4. Asja ZENERE (Ita) +0.64
5. Camille RAST (Švi) +0.65
6. Mikaela SHIFFRIN (ZDA) +0.72
7. Sara HECTOR (Šve) +0.76
8. Britt RICHARDSON (Kan) +1.08
9. Lena DUERR (Nem) +1.11
10. Stephanie BRUNNER (Aut) +1.21
...
30. Ana BUCIK JOGAN (SLo) +2.58

