Nedelja, 7. 12. 2025, 17.20
16 minut
Alpsko smučanje, Tremblant, drugi veleslalom (ž)
Novozelandka po polovici spet na vrhu, Bucik Jogan za las ujela finale
Po prvi vožnji veleslaloma Tremblanta v Kanadi vodi sobotna zmagovalka Novozelandka Alice Robinson. Še najbolj se ji je približala Avstrijka Julia Scheib, ki je v soboto odstopila, danes pa zaostaja +0.16, tretja je Američanka Nina O'Brien tretja (+0,52). Edina Slovenka Ana Bucik Jogan, ki včeraj ni prišla do cilja prve vožnje, je 30. in bo ob 19. uri odprla finale.
Gre za drugi ženski veleslalom v dveh dneh na tem prizorišču v Kanadi. V soboto je slavila Robinson, Bucik Jogan ni končala prve vožnje.
Ana Bucik Jogan je prvo vožnjo končala na 30. mestu.
Druga vožnja se bo začela ob 13.00 po lokalnem oziroma 19.00 po srednjeevropskem času.
Tremblan, veleslalom, po 1. vožnji
1. Alice ROBINSON (Nzl) 1:07.44
2. Julia SCHEIB (Aut) +0.16
3. Nina O`BRIEN (ZDA) +0.52
4. Asja ZENERE (Ita) +0.64
5. Camille RAST (Švi) +0.65
6. Mikaela SHIFFRIN (ZDA) +0.72
7. Sara HECTOR (Šve) +0.76
8. Britt RICHARDSON (Kan) +1.08
9. Lena DUERR (Nem) +1.11
10. Stephanie BRUNNER (Aut) +1.21
...
30. Ana BUCIK JOGAN (SLo) +2.58
