Ilka Štuhec v solzah in v objemu ekipe pomahala v slovo, Goggia potrdila mali globus

Alpske smučarke so se v Kvitfjellu na Norveškem pomerile na zadnjem superveleslalomu sezone. Preizkušnja je bila posebnega značaja za Ilko Štuhec, ki je s številko tri opravila s svojo zadnjo tekmo v bogati karieri, v ciljnem izteku pa jo je s sprejemom v tekmovalni pokoj pospremila njena ekipa. Štuhec je na koncu osvojila 18. mesto in ostala brez točk, saj jih na finalu sezone točke prejme le 15 najboljših. Zmagala je Italijanka Sofia Goggia, ki je osvojila svoj prvi superveleslalomski globus v karieri, ob tem pa ni mogla skriti solz sreče. Druga je bila Švicarka Corinne Suter (+0,32), tretja pa Nemka Kira Weidle-Winkelmann (+0,60).

Ilka Štuhec je v Kvitfjellu odpeljala še svojo zadnjo tekmo v aktivni karieri in tako dodala še končno ločilo svoji bogati karieri. 35-letna Štajerka je v superveleslalomu nastopila s številko tri, ob prihodu v cilj pa se je ulegla na tla in v mešanici solz in smeha končala svoj zadnji nastop v karieri. Takoj po tem se ji je v ciljnem izteku pridružila ekipa na čelu s trenerjem Denisom Šteharnikom in mamo Darjo Črnko, ki so Ilko s "polivanjem" s šampanjcem in posebno majico z objemom pospremili v drugo kariero. Črnko, oblečena v majico z napisom sezona 2016/17, ko je Ilka osvojila smukaški globus, je sveže upokojeno smučarko objela ter ji oblekla majico z napisom Edina downhIlka (The only DownhIlka), prejela je tudi šopek rož.

Štuhec je dokončno odločitev in potrditev o koncu tekmovalne poti sporočila prejšnjo soboto na Peci med Downhilko. V svoji karieri je zbrala 252 nastopov v svetovnem pokalu. Slovenski športnici so se poklonili tudi pri Mednarodni smučarski zvezi. Objel jo je predsednik mednarodne zveze Johan Eliasch. Za trenutek so prekinili tekmo ter Štuhec in njeni ekipi pustili nekaj trenutkov za slavje. Na tribunah se je zbralo tudi nekaj njenih navijačev z napisi "Ilka" in slovenskimi zastavami.

Na velikih tekmovanjih je Štajerka zgodovino smučanja spisala na novo, saj je kot edina Slovenka do zdaj na dveh članskih svetovnih prvenstvih zapored (2017, 2019) postala svetovna prvakinja v smuku. Leta 1990 rojena Štuhec je od prvega starta v svetovnem pokalu na slalomu 17. marca 2007 v Lenzerheideju zbrala skupaj 251 nastopov med elito v svetovnem pokalu. Na 22 tekmah je stala na zmagovalnem odru, 11-krat na najvišji stopnički. Zmagala je na sedmih smukih, kar je največ med Slovenci.

Ilko Štuhec so v ciljnem izteku pozdravili člani ekipe. Foto: Guliverimage

Več zmag kot Mariborčanka ima v svetovnem pokalu le Tina Maze (26), 22 stopničk si deli z Matejo Svet, več sta jih zbrala le Bojan Križaj (33) in Maze (81). Osvojila je dva mala kristalna globusa v seštevkih smuka in kombinacije v najuspešnejši sezoni 2016/17, ko je z osvojenimi 1.325 točkami v skupnem seštevku svetovnega pokala na drugem mestu zaostala le za Američanko Mikaelo Shiffrin.

Sofia Goggia je najboljša superveleslalomistka sezone. Foto: Guliverimage

S progo je najbolje opravila Italijanka Sofia Goggia, ki je s številko osem postavila najhitrejši čas. Italijanska smučarka je pred tekmo še bila boj za mali kristalni globus z Alice Robinson, a je Novozelandka tokrat močno zaostala, bila je 16. in ostala celo brez točk. Goggia je na koncu v seštevku superveleslaloma le še povečala prednost pred tekmico in se zanesljivo veselila svojega prvega superveleslalomskega globusa v karieri. Že ob prihodu v cilj 33-letna Italijanka ni mogla skriti solz, še bolj pa so jo čustva prevzela, ko je postalo povsem jasno, da je mali globus njen.

Drugo mesto je z zaostankom 32 stotink sekunde zasedla Švicarka Corinne Suter, tretja pa je bila Nemka Kira Weidle-Winkelmann (+0,60).

Ni pa še povsem oddan veliki kristalni globus, kjer je danes Nemka Emma Aicher s četrtim mestom zmanjšala zaostanek za Američanko Mikaelo Shiffrin, ki je na 22. mestu ostala brez točk. Shiffrin ima pred Nemko še 45 točk prednosti, a zdaj smučarke čakata še preizkušnji v slalomu in veleslalomu, kar bi moralo biti voda na mlin Američanke.

Kvitfjell, superveleslalom (ž), končni vrstni red: 1. Sofia Goggia (Ita) 1:29,23

2. Corinne Suter (Švi) +0,32

3. Kira Weidle-Winkelmann (Nem) +0,60

4. Emma Aicher (Nem) +0,61

5. Cornelia Hütter (Avt) +0,84

6. Ester Ledecká (Češ) +1,12

7. Ariane Rädler (Avt) +1,19

8. Elena Curtoni (Ita) +1,38

9. Malorie Blanc (Švi) +1,45

10. Keely Cashman (ZDA) +1,55

11. Laura Gauche (Fra) +1,87

12. Mirjam Puchner (Avt) +1,97

13. Laura Pirovano (Ita) +2,17

14. Breezy Johnson (ZDA) +2,18

15. Asja Zenere (Ita) +2,32

16. Alice Robinson (NZl) +2,41

17. Camille Cerutti (Fra) +2,49

18. Ilka Štuhec (Slo) +2,56

19. Valerie Grenier (Kan) +2,58

20. Mary Bocock (ZDA) +2,60

21. Nina Ortlieb (Avt) +2,67

22. Mikaela Shiffrin (ZDA) +2,78

23. Roberta Melesi (Ita) +3,66

24. Emy Charbonnier (Fra) +5,69 Odstop: Romane Miradoli (Fra), Kajsa Vickhoff Lie (Nor)

Ni startala: Julia Scheib (Avt)

