V živo: Braathen na slalomski klasiki vrhunsko, odstop Hadalina

Lucas Braathen je v vrhunski formi. To zimo je že dobil en slalom in en veleslalom. Foto: Guliver Image

V Madonni di Campiglio poteka prva vožnja klasičnega slaloma pod žarometi. Po nastopu najboljših vodi Lucas Braathen, ki ima na strmi in kratki progi 42 stotink prednosti pred Loicom Meillardom. Štefan Hadalin si je s številko 33 želel točke, a je odstopil v 12. vratcih.

Prva vožnja klasičnega slaloma za točke svetovnega pokala v Madonni di Campiglio v Dolomitih ni ponudila posebne drame. Na prvih petih mestih so smučarji s štartnimi številkami od ena od pet. S petico je najhitreje odsmučal Norvežan Lucas Braathen, ki je dobil že prvi slalom te zime. Z 42 stotinkami zaostanka mu sledi s številko ena Švicar Loic Meillard. Norvežan Sebastian Foss Solevaag, ki je lani dobil ta slalom pod žarometi tik pred božičem, je na prvi progi zaostal sekundo in pol. Pozneje je nekaj smučarjev z višjimi številkami le prišlo med deset, najvišje s številko 26 Fabio Gstrein, ki je z zaostankom 79 stotink najvišje uvrščeni Avstrijec - na šestem mestu.

Glavni slovenski up na tekmi je bil Štefan Hadalin, ki je bil januarja 2020 v Madonni di Campiglio že sedmi. To sezono je začel zelo obetavno, z devetim mestom na veleslalomu v Söldnu. A odtlej točk ni več dosegel. Tokrat je zdrsnil v 12. vratcih in nastop končal že v prvi vožnji. Že na peti zaporedni tekmi je tako ostal brez točk.

Žan Kranjec, ki navdušuje v veleslalomu in je bil v ponedeljek v Alti Badii tretji, na slalomske preizkušnje še ni pripravljen.

Finalna vožnja bo na sporedu ob 20.45.