Kdo bo sobotni smukaški kralj Streifa?

Sloviti Streif v Kitzbühelu gosti še drugi smuk ta konec tedna. V petek se je prestižne zmage veselil Avstrijec Vincent Kriechmayr, dobre razmere na progi, ki so osrečile višje številke, pa je odlično izkoristil Miha Hrobat in s sedmim mestom poskrbel za uspeh kariere. Kdo bo na vrhu tokrat? Štart ob 11.30.

Alpski smučarji so zbrani v Kitzbühelu, ki ta konec tedna gosti dva smuka in slalom. Petkovo spektakularno smukaško preizkušnjo si je v živo na prizorišču ogledalo okoli 40 tisoč gledalcev, ki so videli nepričakovan razplet.

Zmage se je veselil domačin Vincent Kriechmayr, zaradi občutno boljših razmer ob višjih štartnih številkah pa je prišlo do več senzacij. Tako je Italijan Florian Schieder s številko 43 prišel na drugo mesto, kar so bile njegove sploh prve stopničke v karieri na tej ravni. Odlično je dobre pogoje s številko 45 izkoristil tudi Miha Hrobat in se s sedmim mestom veselil najboljše uvrstitve v karieri.

Miha Hrobat je v petek odlično izkoristil ugodne pogoje in zasedel sedmo mesto. Danes bo štartal s številko 22. Foto: Reuters

Smukači se bodo ob 11.30 na Streifu pomerili še na enem smuku. Odprl ga bo Norvežan Adrian Smiseth Sejersted. Kriechmayr bo šel na progo kot sedmi, Aleksander Aamodt Kilde, ki je ob Avstrijcu edini letošnji zmagovalec smuka svetovnega pokala, pa bo imel številko 14.

Na štartu bosta dva Slovenca, Hrobat bo nastopil ko 22., v petek 24. Martin Čater pa kot 26.

V nedeljo bo v Kitzbühelu še slalom.

Kitzbühel, smuk

