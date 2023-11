V živo: Shiffrinova za šesto zmago, Slokarjeva za deseterico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po veleslalomu smučarke v Killingtonu v ZDA tekmujejo še na slalomu. Favoritinja je domača zvezdnica Mikaela Shiffrin, ki lovi šesto slalomsko zmago na tem prizorišču. Po prvi vožnji je na prvem mestu. Prva od treh Slovenk je smučala Ana Bucik in zaostala več kot dve sekundi. Tolikšen zaostanek je imela po prvi vožnji že na veleslalomu. V finale (19.00) se je uvrstila kot 19. Nekaj boljši sta bili Neja Dvornik (17.) in tudi Andreja Slokar (14.), ki se ji nasmihajo prve točke po poškodbi.

Mikaela Shiffrin Foto: Guliverimage Na veleslalomu se je zmage veselila Švicarka Lara Gut Behrami pred Alice Robinson z Nove Zelandije, tretja je bila Američanka Mikaela Shiffrin. Med tremi Slovenkami se je med dobitnice točk zavihtela le Ana Bucik, ki je bila 21. Sezono je začela z najboljšim veleslalomom kariere v Söldnu, ko je bila 11. Tudi na slalomski uverturi na Finskem je bila Novogoričanka edina Slovenka, ki je osvojila točke. Na prvem je po napaki pristala v snegu, na drugem pa je zasedla 18. mesto. Prve slalomske točke v sezoni onstran velike luže lovita Andreja Slokar in Neja Dvornik.

Ana Bucik Foto: Guliverimage Shiffrinova je v prvi vožnji ubrala najhitrejšo linijo med količki. Nemka Lena Dürr je na drugem mestu zaostajala 19 stotink, Slovakinja Petra Vlhova pa na tretjem 28 stotink sekunde. V finalu so se vendarle prvič to zimo uvrstile vse tri Slovenke. Andreja Slokar s 14. mestom (+1,75), Neja Dvornik kot 17. (+2,02) in Ana Bucik kot 19. (+2,06). Zares zadovoljna je bila lahko le Slokarjeva, ki ni bila v finalu že 20 mesecev. Zaradi poškodbe kolena je izpustila celotno prejšnjo sezono. Dvornikova je bila v Killingtonu v finalu že lani, ko je končala na 19. mestu.