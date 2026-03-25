Nemka vrgla rokavico Mikaeli Shiffrin

Najboljših 27 veleslalomistk zime se danes v Hafjellu na Norveškem meri še na zadnji tekmi svetovnega pokala v sezoni 2025/26. Po prvi vožnji je v vodstvu Kanadčanka Valerie Grenier. Mali kristalni globus za skupno zmago v tej disciplini je že oddan Avstrijki Julii Scheib, medtem pa je edino še odprto vprašanje skupne zmagovalke svetovnega pokala. Američanka Mikaela Shiffrin v boju za veliki kristalni globus vodi s 85 točkami prednosti pred Nemko Emmo Aicher, ki je po prvi vožnji tretja. Američanka je šele na 17. mestu. Na finalnih tekmah točke prejme le 15 najboljših smučark, tako da se v finalu, ki bo ob 12.30, obeta zanimiv razplet dogajanja.

Hafjell, veleslalom, po 1. vožnji (ž): 1. Valerie Grenier (Kan) 1:07,90

2. Sara Hector (Šve) +0,02

3. Emma Aicher (Nem) +0,26

4. Julia Scheib (Avt) +0,47

. Mina Fürst Holtmann (Nor) +0,47

6. Stephanie Brunner (Avt) +0,67

7. Camille Rast (Švi) +0,77

8. Nina O'Brien (ZDA) +0,82

9. Vanessa Kasper (Švi) +1,01

10. Zrinka Ljutić (Hrv) +1,23

11. Lara Colturi (Alb) +1,28

12. Anna Trocker (Ita) +1,35

13. Alice Robinson (NZl) +1,38

14. Estelle Alphand (Šve) +1,44

15. A. J. Hurt (ZDA) +1,47

16. Asja Zenere (Ita) +1,49

17. Mikaela Shiffrin (ZDA) +1,55

18. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1,56

19. Kira Weidle-Winkelmann (Nem) +1,63

20. Lara Della Mea (Ita) +1,76

21. Britt Richardson (Kan) +1,88

. Nina Astner (Avt) +1,88

23. Sofia Goggia (Ita) +1,96

24. Lena Dürr (Nem) +2,08

25. Laura Pirovano (Ita) +2,36

26. Paula Moltzan (ZDA) +3,79

27. Wendy Holdener (Švi) +4,21

S prvo vožnjo povsem zadnjega dejanja v letošnji sezoni svetovnega pokala je najbolje opravila Kanadčanka Valerie Grenier, ki je s številko 15 za dve stotinki sekunde s prvega mesta izrinila Švedinjo Saro Hector. Odlično je s prvo veleslalomsko vožnjo opravila 22-letna Nemka Emma Aicher, ki za Kanadčanko zaostaja 26 stotink sekunde in še upa na preobrat v boju za veliki kristalni globus.

V vodstvu je Valerie Grenier. Foto: Guliverimage

V skupnem seštevku ima namreč Američanka Mikaela Shiffrin 85 točk prednosti pred Nemko, ki je letos točke zbirala v vseh štirih disciplinah. A Shiffrin je v prvi vožnji nastopila precej rezervirano in je z zaostankom 1,55 šele na 17. mestu (točke na finalu dobi le najboljših 15 tekmovalk). Aicher bi tako ob morebitni današnji zmagi in slabem izkupičku Shiffrin lahko skočila na vrh seštevka letošnje sezone.

Shiffrin namreč za osvojitev šeste skupne krone ne sme biti slabša od 15. mesta. Če bo slabša od 15. mesta ali pa zadnje tekme sezone celo ne bo končala, pa mora Shiffrin upati, da Emma Aicher ne bo zmagala. Za Nemko tudi drugo mesto ne bo dovolj.

Emma Aicher je po prvi vožnji tretja in ohranja upe na veliki kristalni globus. Foto: Guliverimage

Mali kristalni globus za skupno zmago v veleslalomu je bil že pred današnjo tekmo oddan Avstrijki Julii Scheib, ki je dobila pet veleslalomskih tekem od devetih v tej sezoni svetovnega pokala. Po prvi vožnji si Avstrijka z zaostankom 47 stotink sekunde deli četrto mesto z Norvežanko Mino Fürst Holtmann.

Dve zmagi je v tej sezoni slavila Novozelandka Alice Robinson, po eno pa Švicarka Camille Rast in Švedinja Sara Hector. Naslova olimpijske prvakinje se je februarja v Cortini d'Ampezzo veselila Italijanka Federica Brignone, ki zatem zaradi okrevanja po poškodbi več ni nastopala.

Na veleslalomskem finalu ni slovenskih predstavnic. Druga vožnja bo ob 12.30.