Švicar najhitrejši, obeta se dramatičen boj za mali kristalni globus

Alpski smučarji se danes merijo na zadnjem slalomu sezone svetovnega pokala. S prvo vožnjo v Hafjellu je najbolje opravil Loic Meillard, ki ima 67 stotink sekunde prednosti pred Norvežanom Henrikom Kristoffersenom, ki se teoretično še lahko vmeša v boj za mali kristalni globus. V seštevku slaloma sicer vodi Atle Lie Mcgrath (6. mesto; +1,65), ki bo poskušal ubraniti 41 točk prednosti pred Brazilcem Lucasom Pinheirom Braathnom (5.; +1,15). Teoretične možnosti za osvojitev malega kristalnega globusa ima tudi še Francoz Clement Noel (4.; +1,03). Na tekmi v Hafjellu ni slovenskih predstavnikov. Finale bo ob 13.30.

Hafjell, slalom (m), po 1. vožnji: 1. Loic Meillard (Švi) 57,92

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,67

3. Timon Haugan (Nor) +0,79

4. Clement Noel (Fra) +1,03

5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) +1,15

6. Atle Lie Mcgrath (Nor) +1,65

7. Michael Matt (Avt) +1,72

8. Eduard Hallberg (Fin) +1,88

9. Tanguy Nef (Švi) +2,09

10. Fabio Gstrein (Avt) +2,39

11. Paco Rassat (Fra) +2,55

12. Victor Muffat-Jeandet (Fra) +2,63

13. Linus Strasser (Nem) +2,69

14. Tommaso Sala (Ita) +2,89

15. Eirik Hystad Solberg (Nor) +3,08

16. Steven Amiez (Fra) +3,44

17. Alex Vinatzer (Ita) +3,45

18. Oscar Andreas Sandvik (Nor) +3,57

19. Daniel Yule (Švi) +3,70

20. Marco Schwarz (Avt) +3,99

21. Laurie Taylor (VBr) +4,15

22. Samuel Kolega (Hrv) +4,25

23. Dominik Raschner (Avt) +4,55

24. Albert Popov (Bol) +4,88 Odstop: Armand Marchant (Bel), Giuliano Fux (Švi)

S prvo vožnjo je najbolje opravil Švicar Loic Meillard, drugi je Norvežan Henrik Kristoffersen (+0,67), tretji pa njegov rojak Timon Haugan (+0,79).

Na zadnji tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev bo padla odločitev še o zadnjem malem kristalnem globusu. Velikega za skupno zmago v sezoni 2025/26 je že pred časom potrdil švicarski superšampion Marco Odermatt, ki pa slaloma ne vozi. Bitka za slalomsko krono pa je bila letos napeta vse do konca in tudi po desetih tekmah še ni odločena.

V slalomskem seštevku vodi Norvežan Atle Lie Mcgrath, ki je na slalomih v tej zimi zbral 552 točk, zmagal je trikrat. Po prvi vožnji je šesti (+1,65). Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, ki si je včeraj v Hafjellu priboril veleslalomsko zmago, mu tesno sledi s 511 točkami, po prvi vožnji pa je mesto pred Norvežanom (+1,15).

Ob malo verjetnem, a povsem mogočem razpletu, ko bi vodilna ostala brez točk ali celo brez uvrstitve, pa se lahko do slalomskega globusa prikopljeta še Francoz Clement Noel (475) in Norvežan Henrik Kristoffersen (453 točk).