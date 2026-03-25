Henrik Kristoffersen Clement Noel Lucas Pinheiro Braathen Atle Lie McGrath slalom Hafjell

Alpsko smučanje, Hafjell, finale svetovnega pokala, slalom (m)

Švicar najhitrejši, obeta se dramatičen boj za mali kristalni globus

Loic Meillard | V vodstvu je Loic Meillard. | Foto Guliverimage

Alpski smučarji se danes merijo na zadnjem slalomu sezone svetovnega pokala. S prvo vožnjo v Hafjellu je najbolje opravil Loic Meillard, ki ima 67 stotink sekunde prednosti pred Norvežanom Henrikom Kristoffersenom, ki se teoretično še lahko vmeša v boj za mali kristalni globus. V seštevku slaloma sicer vodi Atle Lie Mcgrath (6. mesto; +1,65), ki bo poskušal ubraniti 41 točk prednosti pred Brazilcem Lucasom Pinheirom Braathnom (5.; +1,15). Teoretične možnosti za osvojitev malega kristalnega globusa ima tudi še Francoz Clement Noel (4.; +1,03). Na tekmi v Hafjellu ni slovenskih predstavnikov. Finale bo ob 13.30.

Žan Kranjec
Sportal Braathen izkoristil "darilo" Odermatta, Kranjec daleč zadaj

Hafjell, slalom (m), po 1. vožnji:

1. Loic Meillard (Švi)  57,92
2. Henrik Kristoffersen (Nor)  +0,67
3. Timon Haugan (Nor)  +0,79
4. Clement Noel (Fra)  +1,03
5. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)  +1,15
6. Atle Lie Mcgrath (Nor)  +1,65
7. Michael Matt (Avt)  +1,72
8. Eduard Hallberg (Fin)  +1,88
9. Tanguy Nef (Švi)  +2,09
10. Fabio Gstrein (Avt)  +2,39
11. Paco Rassat (Fra)  +2,55
12. Victor Muffat-Jeandet (Fra)  +2,63
13. Linus Strasser (Nem)  +2,69
14. Tommaso Sala (Ita)  +2,89
15. Eirik Hystad Solberg (Nor) +3,08
16. Steven Amiez (Fra)  +3,44
17. Alex Vinatzer (Ita)  +3,45
18. Oscar Andreas Sandvik (Nor)  +3,57
19. Daniel Yule (Švi)  +3,70
20. Marco Schwarz (Avt)  +3,99
21. Laurie Taylor (VBr)  +4,15
22. Samuel Kolega (Hrv)  +4,25
23. Dominik Raschner (Avt)  +4,55
24. Albert Popov (Bol)  +4,88

Odstop: Armand Marchant (Bel), Giuliano Fux (Švi)

S prvo vožnjo je najbolje opravil Švicar Loic Meillard, drugi je Norvežan Henrik Kristoffersen (+0,67), tretji pa njegov rojak Timon Haugan (+0,79).

Na zadnji tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev bo padla odločitev še o zadnjem malem kristalnem globusu. Velikega za skupno zmago v sezoni 2025/26 je že pred časom potrdil švicarski superšampion Marco Odermatt, ki pa slaloma ne vozi. Bitka za slalomsko krono pa je bila letos napeta vse do konca in tudi po desetih tekmah še ni odločena.

Atle Lie McGrath | Foto: Guliverimage

V slalomskem seštevku vodi Norvežan Atle Lie Mcgrath, ki je na slalomih v tej zimi zbral 552 točk, zmagal je trikrat. Po prvi vožnji je šesti (+1,65). Brazilec Lucas Pinheiro Braathen, ki si je včeraj v Hafjellu priboril veleslalomsko zmago, mu tesno sledi s 511 točkami, po prvi vožnji pa je mesto pred Norvežanom (+1,15).

Ob malo verjetnem, a povsem mogočem razpletu, ko bi vodilna ostala brez točk ali celo brez uvrstitve, pa se lahko do slalomskega globusa prikopljeta še Francoz Clement Noel (475) in Norvežan Henrik Kristoffersen (453 točk).

Dominik Paris, Kvitfjell
Sportal Nova izjemna predstava Parisa, padla zadnja odločitev hitrih disciplin
THUMB
Sportal Ilki Štuhec se je poklonila tudi Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin
Sportal Nemka vrgla rokavico Mikaeli Shiffrin
 
