Avstrijci vračajo udarec, Marovt blizu prvim točkam

Po odpovedi veleslaloma v Söldnu in obeh smukov v Zermattu je zdaj le napočil čas za prvo moško smučarsko tekmo nove tekmovalne zime. Gurgl, nedaleč od Söldna na avstrijskem Tirolskem, prvič gosti tekmo svetovnega pokala, in sicer slalom. Prva vožnja je potekala v sončnem vremenu in temperaturah globoko pod ničlo. Po njej z veliko prednostjo vodi domačin Manuel Feller. Slovenca Štefan Hadalin (41.) in Tijan Marovt (34.) sta ostala brez finalnega nastopa.

Za avstrijskimi smučarji je ena najslabših sezon, saj so v svetovnem pokalu 2022/2023 dosegli le štiri zmage in tudi Vincent Kriechmayr je s tremi ostal brez malega kristalnega globusa v smuku. V slalomu niso dosegli niti ene zmage, pravzaprav so imeli v slalomskem seštevku samo enega tekmovalca v prvi deseterici. To je bil peti Manuel Feller, ki je bil dvakrat na stopničkah. Na svetovnem prvenstvu je bil sedmi. Pred novo sezono so bili tako v avstrijski reprezentanci pod precejšnjim pritiskom medijev in navijačev.

Fabio Gstrein Foto: Guliverimage Vsaj prva vožnja slaloma v Gurglu oziroma točneje Obergurglu (avstrijska Tirolska, v isti dolini kot Sölden) pa daje vedeti, da so v novo sezono vstopili mnogo bolje pripravljeni. Z izvrstno vožnjo vodi Feller, ki ima kar 94 stotink prednosti pred Francozom Noelom Clementom. Naslednji Avstrijec je na tretjem mestu Fabio Gstrein (+0,99), ki boljši kot četrti na tekmah svetovnega pokala še ni bil. Na petem mestu je eden redkih smučarjev, ki bo to zimo tekmoval v vseh disciplinah (ne sicer na vseh prizoriščih), Marco Schwarz, ki ima z zaostankom vsega 22 stotink za Noelom še možnosti tudi za stopničke. Te mu niso neznanka, ima tudi že dve slalomski zmagi.

Teren v Obergurglu je precej zahteven, saj nekoliko visi. Lahko bi rekli, da spominja na tistega v Schladmingu. Podlaga je ledena in ob idealnih razmerah (sonce in devet stopinj Celzija pod ničlo) zelo dobro pripravljena.

Finale z najboljšo trideseterico iz prve vožnje bo ob 13.45.

Gurgl, slalom, prva vožnja (M):



1. Manuel Feller (Avt) 53,22

2. Clement Noel (Fra) +0,94

3. Fabio Gstrein (Avt) +0,99

4. Loic Meillard (Švi) +1,10

5. Alexander Steen Olsen (Nor) +1,16

5. Marco Schwarz (Avt) +1,16

7. Kristoffer Jakobsen (šve) +1,38

8. Ramon Zenhäusern (Švi) +1,40

9. Marc Rochat (Švi) +1,42

10. Timon Haugen (Nor) 1+46

11. Henrik Kristoffersen (Nor) +1,54

...

34. Tijan Marovt (Slo) +3,77

41. Štefan Hadalin (Slo) +4;88

Henrik Kristoffersen Foto: Guliverimage Najboljši slalomist prejšnje zime, Norvežan Henrik Kristoffersen, je kljub startni številki pet zaostal kar sekundo in pol ter je trenutno na zanj skromnem 11. mestu. Za stopničkami sicer zaostaja le dobre pol sekunde. Njegov rojak Lucas Braathen, ki je bil drugi v slalomskem seštevku sezone 2022/2023, je na presenečenje vseh tik pred Söldnom zaradi spora z norveško zvezo oznanil konec kariere. Pojavile so se sicer govorice, da bi se 23-letnik lahko vrnil v beli cirkus pod zastavo Brazilije. Njegova mati je Brazilka.

Odkritje prejšnje zime, grški Američan AJ Ginnis, (drugi je bil na slalomu na svetovnem prvenstvu v Courchevelu) je v prvi vožnji odstopil.

Hadalin zaostal skoraj pet sekund

Štefan Hadalin Foto: www.alesfevzer.com Slovenci v lanski sezoni v slalomu niso blesteli, še najvišje je bil na 43. mestu Štefan Hadalin, ki je zbral 22 točk. Vrhničan je imel v preteklih dveh sezonah precej težav s psihofizično pripravo in je zato izpustil številne tekme. Pravi, da je zdaj spet dobri stari Štef, a prva slalomska vožnja sezone se mu vseeno ni posrečila. S startno številko 49 tudi ni imel najboljših pogojev. Zaostal je skoraj pet sekund in osvojil 41. mesto. Precej bolje je smučal mlajši Tijan Marovt, ki je s številko 51 le za tri desetinke zaostal za prvo trideseterico, za svojimi prvimi točkami v svetovnem pokalu. Zasedel je 34. mesto. Od sicer 72 tekmovalcev na startu jih je v cilj prišlo le 45.