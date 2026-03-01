Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Alpsko smučanje, Garmisch-Partenkirchen, superveleslalom (m)

Odermatt napada dvojček zmag, na štartu dva Slovenca

Specialiste za hitre discipline po sobotnem smuku, na katerem so Švicarji zasedli celoten zmagovalni oder, v Garmisch-Partenkirchnu čaka še superveleslalom. V skupnem seštevku tega vodi sobotni zmagovalec Marco Odermatt, ki je na dobri poti, da osvoji tudi superveleslalomski globus. Začelo se bo ob 11.45, na štartu bosta dva Slovenca.

Garmisch Marco Odermatt
Sportal Odermatt po igrah brez zlate kolajne vrača udarec, Čater tik za najboljšimi

Sedmi superveleslalom od devetih v tekoči sezoni svetovnega pokala bo ob 11.45 odprl Avstrijec Marco Schwarz, vodilni v seštevku discipline in zmagovalec sobotnega smuka Marco Odermatt se bo na progo podal s številko 12. Olimpijski superveleslalomski prvak Franjo von Allmen bo tik za vodilnim rojakom.

Miha Hrobat | Foto: Guliverimage Miha Hrobat Foto: Guliverimage Odermatt je na šestih superveleslalomih sezone zbral 425 točk, drugi Vincent Kriechmayr 267, tretji Stefan Babinsky 243, le dve manj četrti Raphael Haaser, tri manj pa Giovanni Franzoni.

Na štart je prijavljenih 57 smučarjev, tudi sva Slovenca. Miha Hrobat bo imel številko 21, Martin Čater, ki je bil v soboto 12., pa bo nastopil med zadnjimi, s številko 53. Hrobat je v tej sezoni osvojil 31 superveleslalomskih točk, Čater jih še ni.

Alpsko smučanje, Garmisch-Partenkirchen, superveleslalom (m), štartna lista:

1. Marco Schwarz (Avt)
2. Daniel Hemetsberger (Avt)
3. James Crawford (Kan)
4. Jan Zabystran (Češ)
5. Guglielmo Bosca (Ita)
6. Vincent Kirechmayr (Avt)
7. Stefan Babinsky (Avt)
8. Dominik Paris (Ita)
9. Raphael Haaser (Avt)
10. Stefan Rogentin (Švi)
11. Nils Allegre (Fra)
12. Marco Odermatt (Švi)
13. Franjo von Allmen (Švi)
14. Frederik Möller (Nor)
15. Giovanni Franzoni (Ita)

21. Miha Hrobat (Slo)
53. Martin Čater (Slo)

Po nedeljskem superveleslalomu sledita le še dva, najprej v Courchevelu, nato pa še ob koncu sezone v Lillehammerju.

Ilka Štuhec, Soldeu (Andora)
Sportal Ilka Štuhec na smuku zaostala za najboljšimi, Švicarka do svoje šeste zmage
Elian Lehto
Sportal Najnovejše informacije glede zdravstvenega stanja finskega smučarja
Ilka Štuhec Soldeu
Sportal Aicher razred zase, Štuhec 16., divji nastop olimpijske prvakinje
