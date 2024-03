Ilka Štuhec si želi čim bolj pravično tekmo #video

Ženski smuk je v prejšnji zimi Sloveniji prinesel največ veselja, saj je Ilka Štuhec osvojila srebrno kolajno v skupnem seštevku. To sezono Mariborčanka končuje to soboto s finalnim smukom v Saalbachu. Je na 13. mestu seštevka discipline, lahko se zavihti med deseterico. Znajo pa o razpletu tekme odločati vremenski pogoji oziroma pomladni sneg. Začetek ob 11.15. Štuhčeva ima številko 18, želi pa si pravične tekme.

"Pričakujem dobro smučanje. Na edinem treningu nisem odpeljala idealno, a sem si svojo vožnjo pogledala, jo ponovila v glavi. Popolno želim odpeljati na tekmi. Predvsem pa držim pesti, da bomo imeli čim bolj pravično tekmo," je v napovedi svojega zadnjega nastopa te tekmovalne zime povedala Ilka Štuhec. Z besedo pravično je mislila na razmere na progi, ki so v Avstriji vse prej kot zimske, povsem spomladanske. "Največja razlika je, da je treba res zelo zelo paziti na opremo, sploh na pancerje, ki pri visokih temperaturah postanejo bistveno mehkejši, kot bi si želeli. In nato je odziv smuči drugačen." Tukaj pa je še mehak sneg, ki ga je izkusila na treningu in na petkovem ogledu proge. "Res je bilo slabo. Smučanje bo treba prilagoditi." Iz štartnih vrat se bo pognala kot 18.

Poglejte izjavo Ilke Štuhec pred zadnjim smukom sezone:

Mariborčanka je na vsega sedmih izpeljanih smukih zbrala 162 točk. Štirje so bili odpovedani, še za tega zadnjega smo se bali, da bo odpadel. Najboljša je bila na smuku v Val d'Iseru, ko je bila peta, sicer pa samo še dvakrat med 10. Pred letom dni je prejšnjo zimo sklenila z zmago na finalni tekmi v Andori.

Saalbach, finale sezone, smuk, štartna lista (Ž):



1. Alice Robinson (NZ)

2. Christian Ager (Avt)

3. Kira Weidle (Nem)

4. Kasja Vickhoff Lie (Nor)

5. Michelle Gisin (Švi)

6. Rahnhild Mowinckel (Nor)

7. Ariane Rädler (Avt)

8. Federica Brignone (Ita)

9. Laura Pirovano (Ita)

10. Stephanie Venier (Avt)

11. Marta Bassino (ita)

12. Cornelia Hütter (Avt)

13. Jacqueline Wiles (ZDA)

14. Lara Gut-Behrami (Švi)

15. Mirjan Puchner (Avt)

...

Lara Gut-Behrami je dobila en sam smuk. Foto: Guliverimage Zadnji smuk zime odloča o dobitnici malega kristalnega globusa. Po veleslalomskem in superveleslalomskem lahko tudi smukaški pripade Lari Gut-Behrami. Švicarka je osvojila tudi veliki kristal globus. Ima 68 točk prednosti pred Stephanie Venier. Vmes je sicer še Sofia Goggia, a je sezono zaradi poškodbe že končala (izpustila je že prejšnja dva smuka). Teoretično je v igri za kristal tudi še Cornelia Hütter, a ob zaostanku 74 točk z res malo možnostmi. Goggia ima številko 14., Avstrijki bosta smučali pred njo.

Svetovni pokal, skupni seštevek pred zadnjo tekmo (38/39):



1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1.716 točk

2. Federica Brignone (Ita) 1.552

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1.409

4. Sara Hector (Šve) 922

5. Cornelia Hütter (Avt) 813

6. Petra Vlhova (Slk) 802

7. Sofia Goggia (Ita) 792

8. Michelle Gisin (Švi) 749

9. Marta Bassino (Ita) 739

10. Stephanie Venier (Avt) 681

...

37. Ilka Štuhec (Slo) 222

40. Neja Dvornik (Slo) 214

51. Ana Bucik (Slo) 164

61. Andreja Slokar (Slo) 114



Smukaški seštevek pred zadnjo tekmo (7/8):



1. Lara Gut-Behrami (Švi) 369 točk

2. Sofia Goggia (Ita) 350

3. Stephanie Venier (Avt) 301

4. Cornelia Hütter (Avt) 297

5. Jasmine Flury (Švi) 275

6. Federica Brignone (Ita) 252

7. Marta Bassino (Ita) 236

8. Mirjam Puchner (Avt) 211

9. Ragnhild Mowinckel (Nor) 200

10. Laura Pirovano (Ita) 194

...

13. Ilka Štuhec (Slo) 162