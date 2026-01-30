V živo: grdi padci in odstopi, med žrtvami tudi Lindsey Vonn!

V Crans Montani v Švici se najboljše alpske smučarke, specialistke za hitri disciplini, pravkar merijo na zadnjem smuku za svetovni pokal pred olimpijskimi tekmami v Cortini d'Ampezzo. Švicarskim prirediteljem je v zadnjih dneh nagajalo obilno sneženje, zato je odpadel tudi petkov drugi prosti trening, današnja tekma, ki se je začela ob 10. uri pa je zaradi razmer tudi nekoliko skrajšana. Tekma se je začela dramatično, s padcem in odstopom Lindsey Vonn, Nine Ortlieb in Marte Monsen, ki so jo s proge odpeljali na saneh. Tekma je trenutno prekinjena. Slovenske barve brani Ilka Štuhec, ki ima startno številko 19.

V ŽIVO: Crans Montana, smuk (ž):

1. Jacqueline Wiles (ZDA)

2. Corinne Suter (Švi)

3. Romane Miradoli (Fra) 1:15.60



Odstop:

Nina Ortlieb (Avt), Marte Monsen (Nor), Lindsey Vonn (ZDA) Startna lista:

7. Breezy Johnson (ZDA)

8. Kira Weidle-Winkelmann (Nem)

9. Sofia Goggia (Ita)

10. Laura Pirovano (Ita)

11. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)

12. Cornelia Hütter (Avt)

13. Emma Aicher (Nem)

14. Mirjam Puchner (Avt)

15. Ester Ledecka (Češ)

16. Federica Brignone (Ita)

17. Jasmine Flury (Švi)

18. Ariane Rädler (Avt)

19. Ilka Štuhec (Slo)

20. Nicol Delago (Ita)

…

Edina slovenska smukačica v tej sezoni Ilka Štuhec se je letos v Val d'Iseru že povsem približala stopničkam, ko je na smuku zasedla četrto mesto. To je bil njen najboljši izid v sezoni, odlično formo pa je pokazala tudi na zadnji postaji pred Crans Montano na Višarjah pri Trbižu, kjer je pred slabima dvema tednoma v smuku zasedla osmo mesto. Danes ima 35-letna Mariborčanka štartno številko 19.

Štuhec v smukaškem seštevku svetovnega pokala zaseda 11. mesto, v boju za mali kristalni globus pa vodi 41-letna ameriška povratnica Lindsey Vonn, ki bo tudi na šestem smuku sezone ena glavnih favoritinj za zmago.

V soboto se bodo smučarke v Crans Montani pomerili še na superveleslalomski tekmi, nato jih čakajo olimpijske tekme v Cortini d'Ampezzo. Na smukaški preizkušnji se bodo olimpijska odličja delila 8. februarja, superveleslalomska pa 12. februarja.

Smukaški seštevek svetovnega pokala (5/9): 1. Lindsey Vonn (ZDA) 400 točk

2. Emma Aicher (Nem) 256

3. Kira Weidle-Winkelmann (Nem) 232

4. Laura Pirovano (Ita) 207

5. Nicol Delago (Ita) 180

...

11. Ilka Štuhec (Slo) 137

