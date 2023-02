Odjuga in zdaj še megla, začetek smuka prestavljen

Najboljše smukačice sveta po svetovnem prvenstvu v Franciji nadaljujejo s tekmami svetovnega pokala. Crans Montana gosti sedmi smuk sezone, osmega, če štejemo še svetovno prvenstvo v Meribelu in Courchevelu, kjer je naslov prvakinje v najhitrejši disciplini osvojila Švicarka Jasmine Flury. Ta bo štartala kot 13., šesta se bo na progo podala še ena domača adutinja Corine Sutter, bronasta s svetovnega prvenstva. Smukaško srebro je v Franciji osvojila Avstrijka Nina Ortlieb, ki ima številko 15.

Crans Montana, smuk (ž):

A Slovenci veliko pričakujemo od Ilke Štuhec, ki smuča za svoje četrte stopničke v sezoni. Na svetovnem prvenstvu ji ni uspelo priti do odličja (bila je šesta), zato pa je letos že dobila en smuk svetovnega pokala. Najboljša je bila v Cortini d'Ampezzo na drugem tamkajšnjem smuku 21. januarja. Dan prej je na prvem smuku na istem prizorišču zaostala le za domačo zvezdnico Sofio Goggia, vodilno smukačico sezone.

Italijanka je do zdaj zbrala 480 točk, druga v smukaškem seštevku pa je prav Štuhčeva s 372 točkami. Tudi na smuku v St. Moritzu 16. decembra lani sta Italijanka in Slovenka zasedli prvi dve mesti. V Crans Montani bo v nedeljo še superveleslalomska tekma. Do finala sezone v Soldeu v Andori (15.−19. marec) imajo smučarke v programu le še eno smukaško preizkušnjo, četrtega marca v Kvitfjellu na Norveškem.