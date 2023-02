Še zadnji moški slalom pred svetovnim prvenstvom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Chamonixu v Franciji je danes na sporedu še zadnji moški slalom svetovnega pokala v alpskem smučanju pred svetovnim prvenstvom v Courchevelu. Slovenske barve bosta na osmem slalu sezone branila Štefan Hadalin in Tijan Marovt.

Tekma se bo začela ob 9.30, drugi tek z najboljšimi tridesetimi slalomisti pa bo ob 12.30. Štefan Hadalin ima startno številko 32, Tijan Marovt pa 65.

Tekmo bo odprl švicarski as Daniel Yule, prijavljenih pa je 68 tekmovalcev. Na startu pa ne bo norveškega asa Lucasa Braathna, ki je moral na operacijo.

Zadnja dva slaloma sezone, v Kitzbühlu in Schladmingu, sta pripadla Yuleju in Francozu Clementu Noëlu. Yule je zmagal tudi v Madonni di Campiglio, na preostalih petih sta zmage slavila norveška asa Lucas Braathen in Henrik Kristoffersen. Ta sta na vrhu tudi v slalomskem seštevku svetovnega pokala, Braathen (430) ima 41 točk prednosti pred Kristoffersenom (389).

Hadalin je osvojil edine slovenske slalomske točke v tej sezoni, nabral jih je 22, kar ga uvršča na 38,. mesto v posebni razvrstitvi svetovnega pokala. V Schladmingu se Hadalin in Marovt nista prebila v finale.

Chamonix, slalom:

Slalomski seštevek svetovnega pokala (7/10): 1. Lucas Braathen (Nor) 430 točk

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 389

3. Daniel Yule (Švi) 334

4. Loic Meillard (Švi) 307

5. Manuel Feller (Avt) 291

6. Linus Strasser (Nem) 240

7. Clement Noel (Fra) 232

8. Ramon Zenhäusern (Švi) 227

9. David Ryding (VBr) 166

10. Atle Lie McGrath (Nor) 165

...

38. Štefan Hadalin (Slo) 22

...

