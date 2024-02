Obeta se napet boj za zmago, Slovenija brez finalista

Chamonix, slalom, po 1. vožnji: 1. Clement Noel (Fra) 47,09

2. Timon Haugan (Nor) +0,23

3. Manuel Feller (Avt) +0,40

4. Atle Lie McGrath (Nor) +0,65

5. Loic Meillard (Švi) +0,71

6. Dominik Raschner (Avt) +0,82

7. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,94

. Tommaso Sala (Ita) +0,94

9. Marc Rochat (Švi) +0,97

10. Ramon Zenhäusern (Švi) +0,98

...

Odstop: Tijan Marovt (Slo) ...

V Chamonixu je na sporedu sedmi od skupno enajstih moških slalomov v tej sezoni. Po prvi vožnji je v vodstvu domačin Clement Noel, ki je s številko dve postavil najhitrejši čas. 23 stotink sekunde za njim zaostaja Norvežan Timon Haugan, tretji je Avstrijec Manuel Feller (+0,40). Znotraj sekunde zaostanka je uvrščena deseterica smučarjev, deseti Švicar Ramon Zenhäusern za vodilnim Francozom zaostaja 98 stotink sekunde.

V Franciji je kot edini Slovenec nastopil 25-letni Mariborčan Tijan Marovt, ki pa je s startno številko 52 po visokih zaostankih na vmesnih časih v drugem delu vožnje odstopil in tako ostaja brez točk svetovnega pokala v karieri. Marovt je bil edini slovenski smučar v Franciji, saj je Štefan Hadalin sklenil svojo športno pot. Žan Kranjec pa ta konec tedna trenira veleslalom na domačem terenu v Kranjski Gori. Marovt je v svetovnem pokalu zbral 23 nastopov, a prav na nobenem ni bil del najboljših tridesetih, ki so se za točke merili v drugi vožnji tekem.

Tijan Marovt je odstopil. Foto: Reuters

Na zadnjih dveh slalomih v Kitzbühelu in pod žarometi v Schladmingu je zmagal Nemec Linus Strasser, ki je tokrat v prvi vožnji storil napako in bo v finalu napadel iz 17. mesta (+1,24). V Adelbodnu in Wengnu pred tem je slavil Avstrijec Manuel Feller, ki vodi v posebnem slalomskem seštevku, pred Strasserjem na drugem mestu ima prednost 132 točk. Feller je dobil tudi uvodni slalom v Gurglu, v Madonni di Campiglio je zmagal njegov rojak Marco Schwarz, ki je po poškodbi že končal sezono.

Karavana se bo po Chamonixu preselila v Bansko v Bolgariji, kjer bosta 10. in 11. februarja veleslalom in slalom, nato sledi postanek v Kvitfjellu s smukom in superveleslalom 17. in 18. februarja. Po Norveški smučarje čaka pot čez veliko lužo na mini ameriško turnejo od 24. februarja do 3. marca s petimi preizkušnjami, veleslalomom in slalomom na prizorišču Palisades Tahoe ter dvema veleslalomoma, tudi nadomestnim za Sölden, in slalomom v Aspnu.

Po vrnitvi iz ZDA se bo karavana ustavila v Sloveniji na Pokalu Vitranc v Kranjski Gori, kjer bosta še zadnji dve priložnosti za izboljšanje točkovnih seštevkov na veleslalomu in slalomu pred finalom sezone v Saalbachu.

