Marco Odermatt bo v finalu branil lepo prednost, Kranjec z velikim zaostankom

Po prvi vožnji veleslaloma v Beaver Creeku je v vodstvu švicarski as Marco Odermatt, ki ima pred najbližjima zasledovalcema Henrikom Kristoffersenom in Lucasom Pinheirom Braathenom 86 stotink sekunde prednosti. Edini slovenski predstavnik na tekmi Žan Kranjec bo v finalu, ki se bo začel ob 21. uri, napadel s 17. mesta.

Tekmo je odprl zmagovalec skupnega seštevka pretekle zime Marco Odermatt in na zmehčani progi izkoristil ugodno številko. Švicar je najhitreje opravil s progo. Pred drugouvrščenima Henrikom Kristoffersenom in Lucasom Pinheirom Braathenom ima +0,86 prednosti.

Edini slovenski predstavnik Žan Kranjec je bil na progi zadržan, izgubljal je iz enega v drugi vmesni čas, ciljno črto je prečkal z zaostankom +1,71, kar zadostuje za 17. mesto.

Žan Kranjec je bil v prvi vožnji zadržan. Foto: Guliverimage Kranjec trenutno zaseda sedmo mesto v seštevku discipline, za vodilnim Stefanom Brennsteinerjem pa zaostaja za 81 točk.

Smučarji se bodo po današnji tekmi vrnili v Evropo, kjer bosta prihodnji konec tedna v Val d'Iseru veleslalom in slalom.

Beaver Creek, veleslalom, prva vožnja:

1. Marco ODERMATT (Švi) 1:08.80

2. Henrik KRISTOFFERSEN (Nor) +0.86

2. Lucas PINHEIRO BRAATHEN (Bra) +0.86

4. Thibaut FAVROT (Fra) +0.91

5. Thomas TUMLER (Aut) +0.94

6. Stefan BRENNSTEINER (Aut) +1.11

7. Fabian GRATZ (Nem) +1.18

8. Loic MEILLARD (Švi) +1.23

9. Alexis PINTURAULT (Fra) +1.29

10. Alex VINATZER (Ita) +1.31

...

17. Žan KRANJEC (Slo) +1.71

...

Veleslalom, štartna lista: 1. Marco Odermatt (Švi)

2. Stefan Brennsteiner (Aut)

3. Henrik Kristoffersen (Nor)

4. Žan Kranjec (Slo)

5. Loic Meillard (Švi)

6. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)

7. Thomas Tumler (Švi)

8. Luca De Aliprandini (Ita)

9. Thibaut Favrot (Fra)

10. Marco Schwarz (Aut)

11. River Radamus (ZDA)

12. Timon Haugan (Nor)

13. Raphael Haaser (Aut)

14. Filip Zubčić (Hrv)

15. Atle Lie McGtrah (Nor)

...

Preberite še: