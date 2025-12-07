Nedelja, 7. 12. 2025, 12.25
3 ure, 7 minut
Alpsko smučanje, Beaver Creek, veleslalom (m)
Kranjec po najboljši izid sezone
Alpske smučarje v Beaver Creeku, kjer so v težavnih razmerah izpeljali že smuk in superveleslalom, čaka še veleslalomska preizkušnja. Glavni in hkrati edini adut Slovenije bo Žan Kranjec, ki se bo na progo podal kot četrti. Prva vožnja se bo začela ob 18. uri, druga pa tri ure kasneje.
Kranjec trenutno zaseda sedmo mesto v seštevku discipline, za vodilnim Stefanom Brennsteinerjem pa zaostaja za 81 točk. Tekmo bo sicer odprl Zmagovalec skupnega seštevka pretekle zime Marco Odermatt, sledil mu bo prav Avstrijec, pred Kranjcem pa se bo v smučino podal še Henrik Kristoffersen.
Veleslalom, 1. vožnja:
Startna lista:
1. Marco Odermatt (Švi)
2. Stefan Brennsteiner (Aut)
3. Henrik Kristoffersen (Nor)
4. Žan Kranjec (Slo)
5. Loic Meillard (Švi)
6. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)
7. Thomas Tumler (Švi)
8. Luca De Aliprandini (Ita)
9. Thibaut Favrot (Fra)
10. Marco Schwarz (Aut)
11. River Radamus (ZDA)
12. Timon Haugan (Nor)
13. Raphael Haaser (Aut)
14. Filip Zubčić (Hrv)
15. Atle Lie McGtrah (Nor)
...
Preberite še: