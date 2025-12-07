Kranjec po najboljši izid sezone

Alpske smučarje v Beaver Creeku, kjer so v težavnih razmerah izpeljali že smuk in superveleslalom, čaka še veleslalomska preizkušnja. Glavni in hkrati edini adut Slovenije bo Žan Kranjec, ki se bo na progo podal kot četrti. Prva vožnja se bo začela ob 18. uri, druga pa tri ure kasneje.