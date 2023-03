Shiffrinova se lahko izenači s Stenmarkom, v finalu ena Slovenka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljše alpske smučarke se v Äreju na Švedskem pravkar merijo na predzadnjem veleslalomu sezone svetovnega pokala. Po prvi seriji je v vodstvu ameriška šampionka Mikaela Shiffrin, ki bo imela v finalu (13.00) možnost, da se po številu zmag v svetovnem pokalu izenači z rekorderjem Ingemarjem Stenmarkom. Američanka, ki je že osvojila veliki in slalomski globus, si lahko zagotovi še veleslalomskega. Po prvi vožnji ima dobre pol sekunde prednosti pred najbližjo zasledovalko Valerie Grenier. V finalu bo nastopila ena Slovenka, Ana Bucik bo napadla s 14. mesta.

Äre, veleslalom, 1. vožnja 1. Mikaela Shifrin (ZDA) 55.16

2. Valerie Grenier (Kan) +0.58

3. Franziska Gritsch (Aut) +0.93

4. Federica Brignone (Ita) +1.04

5. Maryna Daniel-Gasienica (Pol) +1.08

6. Sara Hector (Šve) +1.13

7. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1.16

...

14. Ana Bucik (Slo) +1.88

...

35. Neja Dvornik (Slo) +3.33

Mikaela Shiffrin se poteguje za svojo 86. zmago v svetovnem pokalu, s katero bi na večni lestvici ujela švedsko legendo Ingemarja Stenmarka. Prvi del naloge je opravila odlično. Na progo se je podala s številko sedem in zanesljivo prevzela vodstvo. Do takrat vodilno Federico Brignone je prehitela za več kot sekundo (+1.04). Vse do številke 15 je Italijanka vztrajala na drugem mestu, nato pa jo je s tega položaja izrinila Kanadčanka Valerie Grenier, ki za Mikaelo zaostaja 58 stotink. Takoj za njo je odlično nastopila Franziska Gritsch, ki je s 93 stotinkami zaostanka tretja.

Američanka si je že zagotovila skupno zmago v tej sezoni svetovnega pokala in tudi mali slalomski kristalni globus, močno vodi tudi v veleslalomskem seštevku. Na devetih veleslalomih sezone je zbrala 600 točk, še najresneje bi jo lahko ogrozila Švicarka Lara Gut-Behrami, a je odstopila.

Ana Bucik za Shifrinovo zaostaja skoraj dve sekundi. Foto: Guliverimage

Nastopili sta dve Slovenki, vstopnico za finale si je priborila le Ana Bucik, ki je ciljno črto prečkala s sekundo in 88 stotinkami zaostanka za Shiffrinovo. To je ob prihodu v cilj zadostovalo za osmo mesto, po koncu prve vožnje pa za 14.

Druga slovenska predstavnica Neja Dvornik je bila s 35. mestom in zaostankom treh sekund in 33 stotink prepočasna za finale.

Ta se bo začel ob 13. uri.

V soboto še zadnja preizkušnja pred finalom sezone

V soboto bo v Äreju še slalomska tekma, to pa sta še zadnji preizkušnji pred finalom sezone, ki ga bo od 15. do 19. marca gostil Soldeu v Andori.

