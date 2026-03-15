Mali kristalni globus oddan, odprt pa je boj za velikega

Že pred predzadnjim ženskim slalomom svetovnega pokala v alpskem smučanju je jasno, da je mali kristalni globus za zmago v disciplini osvojila ameriška šampionka Mikaela Shiffrin. Ta vodi tudi v skupnem seštevku, a jo v tem boju za veliki kristalni globus lahko še prehiti univerzalna nemška tekmovalka, ki nastopa v vseh disciplinah, Emma Aicher. Slovenske barve na slalomu v Areju na Švedskem zastopata Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič, tekma se bo začela ob 9.30.

Slalomistke niso dirkale vse od februarskih olimpijskih iger v Cortini d'Ampezzo, je bilo pa že pred največjim zimskim športnim dogodkom leta jasno, da je slalomska kraljica te sezone Američanka Mikaela Shiffrin. Ta si je že 25. januarja z zmago v Špindlerjevem Mlinu zagotovila neulovljivo prednost v slalomskem seštevku svetovnega pokala. Zbrala je 780 točk, njena najbližja zasledovalka Camille Rast pa jih ima 492. Do konca sezone sta le še dva slaloma in tekma za mali globus je odločena.

Shiffrin vodi tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer ima v boju za veliki kristalni globus 1.186 točk, 120 več od najbližje zasledovalke Emme Aicher. A odlična Nemka nastopa v vseh smučarskih disciplinah, kar pomeni, da ima do konca sezone še pet priložnosti, da izniči zaostanek za ameriško šampionko. Na voljo ima dva slaloma, ter po en veleslalom, superveleslalom in smuk. Zanimivo bo videti, kako se bo z grožnjo spopadla Shiffrin, v tej zimi je dvakrat nastopila tudi v superveleslalomu, nekaj točk pa v tem osvojila le nazadnje v Val di Fassi.

Slovenske barve bosta na slalomu na Švedskem branili Ana Bucik Jogan in Nika Tomšič, imata štartni številki 26 in 43. Tekma se bo začela ob 9.30, finale bo ob 12.30.

Alpsko smučanje, Are, slalom (ž), štartna lista: 1. Katharina Truppe (Avt)

2. Lara Colturi (Alb)

3. Mikaela Shiffrin (ZDA)

4. Camille Rast (Švi)

5. Anna Swenn Larsson (Šve)

6. Wendy Holdener (Švi)

7. Paula Moltzan (ZDA)

8. Sara Hector (Šve)

9. Melanie Meillard (Švi)

10. Emma Aicher (Nem)

11. Cornelia Öhlund (Šve)

12. Marion Chevrier (Fra)

13. Lena Dürr (Nem)

14. Zrinka Ljutić (Hrv)

15. Katharina Huber (Avt)

…

26. Ana Bucik Jogan (Slo)

43. Nika Tomšič (Slo)