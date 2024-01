Presenečenje za presenečenjem, nov polom Slovencev

1. Alexander Steen Olsen (Nor) 56,79

2. Atle Lie McGrath (Nor) +0,05

3. Tommaso Sala (Ita) +0,23

4. Linus Strasser (Nem) +0,38

5. Manuel Feller (Avt) +0,45

6. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,50

. Samuel Kolega (Hrv) +0,50

8. Ramon Zenhäusern (Švi) +0,65

9. Marc Rochat (Švi) +0,72

10. Michael Matt (Avt) +0,80

...

Odstop: Štefan Hadalin (Slo), Tijan Marovt (Slo), Clement Noel (Fra), Alex Vinatzer (Ita) ...