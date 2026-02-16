Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
8.14

Osveženo pred

43 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
rehabilitacija superveleslalom smuk Nejc Naraločnik

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 8.14

43 minut

Alpski smučar Nejc Naraločnik po poškodbi noge spet na snegu #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Nejc Naraločnik | Alpski smučar Nejc Naraločnik, ki se je decembra lani poškodoval na tekmi v Val Gardeni in moral izpustiti olimpijske igre, se počasi vrača na sneg. | Foto Aleš Fevžer

Alpski smučar Nejc Naraločnik, ki se je decembra lani poškodoval na tekmi v Val Gardeni in moral izpustiti olimpijske igre, se počasi vrača na sneg.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski alpski smučar Nejc Naraločnik, ki se je 20. decembra poškodoval pri padcu na smuku v Val Gardeni, se je pred dnevi vrnil na smuči. 27-letni član moške ekipe za hitri disciplini je pri padcu doživel impresijski zlom zadnjega dela platoja golenice, ki ni potreboval kirurškega zdravljenja, je pa samo celjenje trajalo več kot šest tednov. V tem času se je njegov dan vrtel okoli fizioterapij in treningov.

Kot je povedal v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije, se je sredi februarja vrnil na sneg, sproti pa bo videl, kako bo s kolenom. "Glede na občutek mislim, da ne bi smelo biti nobenih težav. Želja je stopnjevati tempo in se čim prej vrniti v tekmovalni ritem. Računam, da bom sredi aprila ali v začetku maja lahko začel klasičen kondicijski program, upam pa, da se bom še pred koncem te sezone na kakšnem treningu lahko priključil tudi ekipi. Mislim, da je to izvedljivo, a raje ne bom prehiteval dogodkov. Videli bomo, ali je glede na poškodbo to sploh smiselno."

Ob Naraločniku se je poškodoval tudi njegov kolega iz smukaške ekipe Rok Ažnoh, na ogrevanju pred smukaško tekmo za evropski pokal pa se je poškodoval tudi član ekipe za evropski pokal Anže Gartner.

Pred tem sta se poškodovali tudi članici ženske ekipe za tehnični disciplini, izvrstna slalomistka Andreja Slokar ter specialistka za slalomske in veleslalomske zavoje Neja Dvornik, ki sta ostali brez bojev za olimpijske medalje v Cortini d'Ampezzo.

Tudi Naraločnik je bil med kandidati za nastop na OI v Bormiu in je po minuli sezoni preboja med elito pogledoval tudi proti najvišjim mestom. V sezoni 2024/25 se je pod vodstvom trenerja Aleša Brezavščka prvič uvrstil med najboljših 30, na smuku v Kvitfjellu marca lani pa je nato navdušil s sedmim mestom, ko se je prvič zavihtel med najboljšo deseterico v konkurenci svetovnega pokala.

Preberite še:

Franjo von Allmen
Sportal Sanjske olimpijske igre Švicarja, ki piše zgodovino!
Aleš Brezavšček
Sportal Brezavšček: Želim si, da fanta premagata moje sedmo mesto
Miha Hrobat, ZOI, Bromio
Sportal Miha Hrobat: Tako pač je v našem športu
Lindsey Vonn
Sportal Jure Košir slišal glasne krike Vonn, Ilko pa branil: Bodi svetovni prvak v pljuvanju
rehabilitacija superveleslalom smuk Nejc Naraločnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.