Alpski smučar Nejc Naraločnik po poškodbi noge spet na snegu #video

Slovenski alpski smučar Nejc Naraločnik, ki se je 20. decembra poškodoval pri padcu na smuku v Val Gardeni, se je pred dnevi vrnil na smuči. 27-letni član moške ekipe za hitri disciplini je pri padcu doživel impresijski zlom zadnjega dela platoja golenice, ki ni potreboval kirurškega zdravljenja, je pa samo celjenje trajalo več kot šest tednov. V tem času se je njegov dan vrtel okoli fizioterapij in treningov.

Kot je povedal v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije, se je sredi februarja vrnil na sneg, sproti pa bo videl, kako bo s kolenom. "Glede na občutek mislim, da ne bi smelo biti nobenih težav. Želja je stopnjevati tempo in se čim prej vrniti v tekmovalni ritem. Računam, da bom sredi aprila ali v začetku maja lahko začel klasičen kondicijski program, upam pa, da se bom še pred koncem te sezone na kakšnem treningu lahko priključil tudi ekipi. Mislim, da je to izvedljivo, a raje ne bom prehiteval dogodkov. Videli bomo, ali je glede na poškodbo to sploh smiselno."

Ob Naraločniku se je poškodoval tudi njegov kolega iz smukaške ekipe Rok Ažnoh, na ogrevanju pred smukaško tekmo za evropski pokal pa se je poškodoval tudi član ekipe za evropski pokal Anže Gartner.

Pred tem sta se poškodovali tudi članici ženske ekipe za tehnični disciplini, izvrstna slalomistka Andreja Slokar ter specialistka za slalomske in veleslalomske zavoje Neja Dvornik, ki sta ostali brez bojev za olimpijske medalje v Cortini d'Ampezzo.

Tudi Naraločnik je bil med kandidati za nastop na OI v Bormiu in je po minuli sezoni preboja med elito pogledoval tudi proti najvišjim mestom. V sezoni 2024/25 se je pod vodstvom trenerja Aleša Brezavščka prvič uvrstil med najboljših 30, na smuku v Kvitfjellu marca lani pa je nato navdušil s sedmim mestom, ko se je prvič zavihtel med najboljšo deseterico v konkurenci svetovnega pokala.

