Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) ima novega predsednika. Johana Eliascha je na predsedniškem mestu nasledil njegov edini protikandidat Alexander Ospelt iz Liechtensteina. V Beogradu je odločil en glas. Ospelt je dobil 65 glasov, Eliasch 64.

Na predsedniškem položaju Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) se bo zgodila menjava. Za štiriletni mandat sta se na 57. kongresu v Beogradu potegovala dozdajšnji predsednik Johan Eliasch in njegov edini protikandidat Alexander Ospelt.

Na volilnem kongresu je bilo tesno, Ospelt je Eliascha premagal za en glas – prejel je 65 glasov, tekmec pa 64 – ter s tem dosegel potrebno absolutno večino, poročajo tuji mediji.

"Hvala za vaše veliko zaupanje. Sam bom predsednik vseh vas, skupaj se odpravimo na to pot," je 58-letni Ospelt dejal v prvem odzivu.

Po poročanju Kronen Zeitunga ga je med drugim podprlo več glavnih akterk belega cirkusa Avstrija, Italija, Švica, Norveška, ZDA in Kanada.

58-letni odvetnik iz Liechtensteina pravi, da bo predsednik vseh. Foto: Guliverimage

Spremenjen način glasovanja Norveški mediji poročajo, da so Švicarji, Norvežani in nekatere druge zveze zahtevale, da se volitve ne izvedejo digitalno, pač pa s pisno oddajo glasu. Srbski gostitelji so nato odločili, da se predsedniške volitve premaknejo na sam vrh dnevnega reda. "V preteklosti smo se pri sistemu digitalnega glasovanja srečevali z izzivi. V tako ključnem trenutku za smer FIS smo bili zaskrbljeni, želeli smo, da vse poteka gladko in pravilno," je o tem, da so spremenili način glasovanja, za norveški NRK dejal generalni sekretar tamkajšnje smučarske zveze Ola Keul.

John Eliasch se po petih letih poslavlja od predsedniške funkcije. Foto: Guliverimage

Številne kritike, zdaj upajo na večjo objektivnost in transparentnost

Eliasch je junija 2021 na 52. kongresu zveze nasledil Švicarja Giana-Franca Kasperja, ki je organizacijo vodil 23 let. Na kongresu naslednje leto je kandidiral brez protikandidata in bil izvoljen za predsednika organizacije za prvi polni mandat do leta 2026, pri čemer je prejel 70 od 100 glasov.

Po petih letih se poslavlja od predsedovanja, odvetnik iz Liechtensteina z lastno odvetniško pisarno v Schaanu Ospelt pa bo zdaj štiri leta opravljal predsedniško funkcijo Fis.

Mnoge članice zveze upajo, da se bo s spremembo na vrhu krovna zveza vrnila v mirnost, objektivnost in večjo preglednost. Pred volitvami je več nacionalnih zvez, glasni so bili predvsem v švicarski, ostro kritiziralo Eliaschev vodstveni slog, s prstom so kazali tudi na domnevno slabo finančno stanje, in celo zagrozilo z bojkoti. Proti novemu mandatu Eliascha so bili tudi nekateri posamezniki, med drugimi Marco Odermatt in Mikaela Shiffrin.

Foto: Guliverimage

Ospelt je nekdanji predsednik Smučarske zveze Liechtensteina in dobro pozna ustroj Fis, zadnji dve leti je bil član njenega Sveta.

Za predsednika Fis se je letos najprej potegovalo pet kandidatov, a sta konec maja Danka Anna Harboe Falkenberg in Američan Dexter Paine umaknila kandidaturo, v začetku tedna pa se je za umik kandidature odločila tudi Victoria Gosling iz Velike Britanije.