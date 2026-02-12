Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
12. 2. 2026,
15.40

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
deskarski kros Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre

Četrtek, 12. 2. 2026, 15.40

1 ura, 1 minuta

ZOI 2026, Livigno, deskarski kros (m)

Alessandro Hämmerle ubranil olimpijsko zlato v deskarskem krosu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
ZOI deskarski kros Alessandro Hämmerle | Najboljši trije v deskarskem krosu. | Foto Reuters

Najboljši trije v deskarskem krosu.

Foto: Reuters

Avstrijec Alessandro Hämmerle je stari in novi olimpijski prvak v deskarskem krosu. Na preizkušnji v Livignu je ponovil uspeh iz Pekinga 2022, srebro pa je spet osvojil Kanadčan Eliot Grondin, bron je pripadel še enemu Avstrijcu Jakobu Duseku. V velikem finalu je brez medalje ostal Francoz Aidan Cholet.

Za Alessandra Hämmerleja je to že druga zlata olimpijska kolajna, saj je slavil tudi na prejšnjih igrah pred štirimi leti. Tokrat je do zmage prišel z dobrim finišem, ko je prišel povsem v ospredje, Eliot Grondin, sicer aktualni svetovni prvak, pa je ostal na drugem mestu. Vrstni red na vrhu je tako ostal povsem enak kot na prejšnjih igrah.

Avstrijski uspeh - severni sosedje so zdaj pri skupno 11 medaljah na igrah - pa je dopolnil še Jakob Dusek. Nekdanji svetovni prvak izpred dveh let je osvojil prvo olimpijsko kolajno, potem ko je bil v Pekingu šele 25.

ZOI 2026, Livigno, deskarski kros, moški:
ZLATO: Alessandro Hämmerle (Avstrija)
SREBRO: Eliot Grondin (Kanada)
BRON: Jakob Dusek (Avstrija)
deskarski kros Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026 zimske olimpijske igre
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.