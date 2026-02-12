Avstrijec Alessandro Hämmerle je stari in novi olimpijski prvak v deskarskem krosu. Na preizkušnji v Livignu je ponovil uspeh iz Pekinga 2022, srebro pa je spet osvojil Kanadčan Eliot Grondin, bron je pripadel še enemu Avstrijcu Jakobu Duseku. V velikem finalu je brez medalje ostal Francoz Aidan Cholet.

Za Alessandra Hämmerleja je to že druga zlata olimpijska kolajna, saj je slavil tudi na prejšnjih igrah pred štirimi leti. Tokrat je do zmage prišel z dobrim finišem, ko je prišel povsem v ospredje, Eliot Grondin, sicer aktualni svetovni prvak, pa je ostal na drugem mestu. Vrstni red na vrhu je tako ostal povsem enak kot na prejšnjih igrah.

Avstrijski uspeh - severni sosedje so zdaj pri skupno 11 medaljah na igrah - pa je dopolnil še Jakob Dusek. Nekdanji svetovni prvak izpred dveh let je osvojil prvo olimpijsko kolajno, potem ko je bil v Pekingu šele 25.

ZOI 2026, Livigno, deskarski kros, moški:

ZLATO: Alessandro Hämmerle (Avstrija)

SREBRO: Eliot Grondin (Kanada)

BRON: Jakob Dusek (Avstrija)