AJ Ginnis je v ponedeljek s slovesnim spustom po olimpijski slalomski progi v Bormiu končal športno pot. Ginnis je v svoji karieri osvojil prvo grško kolajno v zimskih športih na svetovnih prvenstvih, a mu poškodba ni omogočila nadaljevanja kariere.

AJ Ginnis se je postavil v štartna vratca slalomske proge, vendar se je izognil kolom in med spustom pomahal navijačem in trenerjem. Poškodbe so ovirale njegovo kariero, v ponedeljek je dejal, da ima dovolj. Pred nekaj tedni je imel operacijo, ki ni potekala po načrtih. Bolečina je bila premočna za nadaljevanje kariere.

AJ Ginnis je pred tremi leti šokiral smučarski svet, ko je osvojil srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters "To, da sem lahko končal kariero in postal olimpijec, kar mi še nikoli ni uspelo, je nekaj čarobnega. Kariera je bila dolga, imela je vzpone in padce, noro dobre in noro slabe trenutke. Čudovito je, da lahko to praznujem tukaj s prijatelji in družino," je ob koncu kariere dejal grški smučar.

Ginnis, ki je presenetljivi dobitnik srebrne slalomske kolajne na svetovnem prvenstvu leta 2023 v francoskem Chamonixu, se je rodil v Grčiji, vendar je zaradi smučarske kariere odšel v Avstrijo in pozneje v Združene države Amerike. Enkrat v karieri je stopil na zmagovalne stopničke, navijači pa si ga bodo zapomnili kot prvega dobitnika medalje za Grčijo v zimskih športih.