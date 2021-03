Slokarjeva še nikoli tako visoko, Bucikova si je želela več

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alpske smučarke se danes v Aareju na Švedskem merijo na prvem izmed dveh slalomov za svetovni pokal. Po prvi vožnji je v vodstvu vodilna v slalomskem seštevku, Slovakinja Petra Vlhova, ki ima 41 stotink prednosti pred Američanko Mikaelo Shiffrin. Andreja Slokar je na devetem mestu (+1,81), Ana Bucik je ob prihodu v cilj zaostala še 11 stotink več od reprezentančne kolegice in je 13. Meta Hrovat se ni uvrstila v finale, ki bo na sporedu ob 16.30.

Prvi slalom v Aareju vsaj v prvi vožnji ni prinesel presenečenj na vrhu. Po polovici preizkušnje je v vodstvu Slovakinja Petra Vlhova pred Američanko Mikaelo Shiffrin (+0,41) in svetovno prvakinjo v slalomu Avstrijko Katharino Liensberger (+0,57).

V finalu bomo videli nastop dveh Slovenk. Svoje najboljše izhodišče po prvi vožnji v svetovnem pokalu do zdaj si je z odlično vožnjo in devetim mestom priborila Andreja Slokar (+1,81). Ana Bucik, sicer šesta z zadnjega slaloma v Jasni, je ob prihodu v cilj zaostala 1,92 in je 13. Meta Hrovat je z zaostankom 3,93 zaostala za trideseterico najboljših. Osvojila je 39. mesto med 46 uvrščenimi tekmovalkami.

V vodstvu je Petra Vlhova. Foto: Guliverimage

Finalna vožnja bo na sporedu ob 16.30. V soboto bo v Aareju na sporedu še en slalom.

Slaloma v Aareju bosta zadnja pred finalom svetovnega prvenstva, morda pa bosta dala odgovor tudi na vprašanje, katera od smučark bo po koncu sezone dvignila mali kristalni slalomski globus. Trenutno je s 480 točkami na vrhu Vlhova, Shiffrinova jih je zbrala 45 manj, svetovna prvakinja Liensbergerjeva jih ima 410.

Aare, slalom (Ž), prva vožnja: