Kaj se je zgodilo z mladim slovenskim borcem?

WFC 22 si boste lahko v soboto, 19. maja, ob 20.00 ogledali v neposrednem prenosu na Planet 2. Če ga zamudite, bo ponovitev dogodka ob polnoči še na Planet TV.

Seznam borb je v primerjavi s tistim iz pred enega meseca doživel kar nekaj sprememb. Glavna borba večera ostaja dvoboj Bolgara Svetoslava Savova, ki bo branil naslov WFC-prvaka v srednji kategoriji proti brazilski legendi Peleju Landiju.

Na seznamu borb ostaja tudi veliki slovenski spopad med Bojanom Kosednarjem - Želvo in Belokranjcem Markom Vardjanom, zaradi poškodb pa sta odpadla Vito Špic, ki bi se moral pomeriti z Markom Drmonjičem, in najmlajši, komaj 17-letni Rok Oslakovič, ki bi debitiral med profesionalci.

Uradno naj bi nekdanji judoist staknil poškodbo ramena, spet drugi menijo, da je najstnik stisnil rep med noge in se odpovedal borbi. Če je to res, je treba mladeniča razumeti, saj je v MMA komaj dobro leto, v WFC-ringu pa se neizkušenost in tremo drago plača.

