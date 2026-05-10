Nedelja, 10. 5. 2026, 15.35
Evropski pokal v judu
V Gruziji po judoističnem zlatu še srebro
Po zlati kolajni Jevgenije Gajić v soboto je v nedeljo na evropskem pokalu v judu v Gruziji srebrno odličje osvojila njena klubska kolegica iz slovenjgraškega kluba Tina Kovač v kategoriji do 57 kg. Šele v finalu jo je ustavila Švicarka Olivia Gertsch.
Korošica je pred tem ugnala domačinki Nino Ciklauri in Sopio Bedošvili, v polfinalu pa Izraelko Daniello Zaguri.
Po krajšem premoru bodo judoisti sezono nadaljevali konec meseca v Alžiru in Sarajevu.