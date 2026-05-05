Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Torek,
5. 5. 2026,
12.31

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han

Torek, 5. 5. 2026, 12.31

1 ura, 32 minut

Razpis za sofinanciranje športne infrastrukture

Toliko denarja je za šport namenila država

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Sestanek Gibanja svobode s predsedniki strank, Matjaž Han | Foto Gaja Hanuna

Foto: Gaja Hanuna

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je končalo četrti javni razpis za sofinanciranje športne infrastrukture. Skupna investicijska vrednost 82 infrastrukturnih športnih projektov je 52,6 milijona evrov, od tega država sofinancira 15,25 milijona evrov. Ministrstvo je odločbe o sofinanciranju projektov danes poslalo upravičencem.

Kot so še sporočili na ministrstvu, izbrani projekti predstavljajo nov pomemben korak k dolgoročnemu in uravnoteženemu razvoju športa po Sloveniji. Investicije vključujejo novogradnje, obnove, rekonstrukcije in posodobitve javnih športnih objektov ter površin za šport v naravi, s poudarkom na dostopnosti, varnosti in vključevanju.

Cilj vlaganj je zagotoviti dostopno, varno in sodobno športno infrastrukturo za vse prebivalce. Minister Matjaž Han je ob tem izrazil zadovoljstvo, da v Sloveniji obstaja jasna skupna usmeritev. "Veseli me, da so občine to prepoznale in stopile korak naprej ter s svojimi sredstvi še okrepile te projekte. To so naložbe, ki imajo dolgoročen in neposreden vpliv na življenje ljudi in lokalno okolje," je dejal Han v izjavi za javnost.

"Športna infrastruktura ob zavedanju številnih pozitivnih učinkov, ki jih ima šport na ljudi, postaja ena ključnih razvojnih tem. Krepi zdravje, povezuje ljudi in izboljšuje kakovost življenja, tovrstne investicije pa pomembno zmanjšujejo razlike med urbanimi in bolj oddaljenimi okolji pri dostopnosti športa za vse," še meni minister.

Rezultati dosedanjih vlaganj so rekordni, so zapisali pri ministrstvu. V obdobju 2023 - 2026 so potrdili 390 projektov, za katere je država zagotovila 83,3 milijona evrov, skupna vrednost vseh investicij pa je presegla 300 milijonov evrov.

sprejem olimpijskih medalistov, Domen Prevc, Nika Prevc
Sportal Matjaž Han sprejel dobitnike odličij na zimskih OI v Italiji
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.