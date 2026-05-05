Toliko denarja je za šport namenila država

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je končalo četrti javni razpis za sofinanciranje športne infrastrukture. Skupna investicijska vrednost 82 infrastrukturnih športnih projektov je 52,6 milijona evrov, od tega država sofinancira 15,25 milijona evrov. Ministrstvo je odločbe o sofinanciranju projektov danes poslalo upravičencem.

Kot so še sporočili na ministrstvu, izbrani projekti predstavljajo nov pomemben korak k dolgoročnemu in uravnoteženemu razvoju športa po Sloveniji. Investicije vključujejo novogradnje, obnove, rekonstrukcije in posodobitve javnih športnih objektov ter površin za šport v naravi, s poudarkom na dostopnosti, varnosti in vključevanju.

Cilj vlaganj je zagotoviti dostopno, varno in sodobno športno infrastrukturo za vse prebivalce. Minister Matjaž Han je ob tem izrazil zadovoljstvo, da v Sloveniji obstaja jasna skupna usmeritev. "Veseli me, da so občine to prepoznale in stopile korak naprej ter s svojimi sredstvi še okrepile te projekte. To so naložbe, ki imajo dolgoročen in neposreden vpliv na življenje ljudi in lokalno okolje," je dejal Han v izjavi za javnost.

"Športna infrastruktura ob zavedanju številnih pozitivnih učinkov, ki jih ima šport na ljudi, postaja ena ključnih razvojnih tem. Krepi zdravje, povezuje ljudi in izboljšuje kakovost življenja, tovrstne investicije pa pomembno zmanjšujejo razlike med urbanimi in bolj oddaljenimi okolji pri dostopnosti športa za vse," še meni minister.

Rezultati dosedanjih vlaganj so rekordni, so zapisali pri ministrstvu. V obdobju 2023 - 2026 so potrdili 390 projektov, za katere je država zagotovila 83,3 milijona evrov, skupna vrednost vseh investicij pa je presegla 300 milijonov evrov.