Žreb eurobasketa bo v Berlinu 29. aprila

Fiba je že v začetku marca sporočila kakovostne bobne za žreb, Slovenija pa je pristala v tretjem skupaj s Poljsko, Hrvaško in Turčijo. Na prvenstvu bo nastopilo 24 reprezentanc. Te bodo razdeljene v štiri skupine, v izločilne boje bodo napredovale najboljše štiri izbrane vrste.

Prvenstvo bo v skupinskem delu potekalo v Nemčiji (Köln), Gruziji (Tbilisi), Italiji (Milano) in na Češkem (Praga), izločilni boji pa bodo v nemški prestolnici Berlin. Eurobasket bo med 1. in 18. septembrom prihodnje leto.

Žreb bo zaradi pandemije novega koronavirusa potekal za zaprtimi vrati, prisotni pa bodo zgolj predstavniki vseh štirih držav prirediteljic, uradno osebje Fibe ter maloštevilni gosti, so še danes zapisali na Fibini spletni strani.

V prvem bobnu so Španija, Srbija, Grčija in Francija, v drugem Litva, Rusija, Italija in Češka. V četrtem so Nemčija, Ukrajina, Finska in Gruzija, v petem Belgija, Madžarska, Izrael, Velika Britanija, v zadnjem šestem pa Bosna in Hercegovina, Nizozemska, Estonija in Bolgarija.

Slovenija je v kvalifikacijah za to tekmovanje zasedla drugo mesto v skupini F s štirimi zmagami in dvema porazoma. Prvo mesto je osvojila Ukrajina, tretja je bila Madžarska, četrta pa Avstrija, ki je ostala brez nastopa na EP.